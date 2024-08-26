Начало матча Левый Берег – Черноморец перенесено из-за воздушной тревоги

Сегодня, 26 августа, киевский «Левый Берег» в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец».

Матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги, которая с самого утра была объявлена в Киевской области, старт поединка был перенесен. Новое время начала встречи – 17:00 по киевскому времени.

Напомним, с утра 26 августа 2024 года россия провела массированный обстрел критической инфраструктуры, взрывы прозвучали во многих городах Украины. Поэтому «Укрэнерго» сообщило о распоряжении о введении экстренных отключений электроэнергии.