Начало матча Левый Берег – Черноморец перенесено из-за воздушной тревоги
Матч 4-го тура УПЛ должен был начаться в 15:30 по киевскому времени
Сегодня, 26 августа, киевский «Левый Берег» в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец».
Матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги, которая с самого утра была объявлена в Киевской области, старт поединка был перенесен. Новое время начала встречи – 17:00 по киевскому времени.
Напомним, с утра 26 августа 2024 года россия провела массированный обстрел критической инфраструктуры, взрывы прозвучали во многих городах Украины. Поэтому «Укрэнерго» сообщило о распоряжении о введении экстренных отключений электроэнергии.
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