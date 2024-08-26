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  4. Начало матча Левый Берег – Черноморец перенесено из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 16:19 |
757
0

Начало матча Левый Берег – Черноморец перенесено из-за воздушной тревоги

Матч 4-го тура УПЛ должен был начаться в 15:30 по киевскому времени

26 августа 2024, 16:19 |
757
0
Начало матча Левый Берег – Черноморец перенесено из-за воздушной тревоги
ПФЛ. Стадион Левый Берег

Сегодня, 26 августа, киевский «Левый Берег» в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец».

Матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги, которая с самого утра была объявлена в Киевской области, старт поединка был перенесен. Новое время начала встречи – 17:00 по киевскому времени.

Напомним, с утра 26 августа 2024 года россия провела массированный обстрел критической инфраструктуры, взрывы прозвучали во многих городах Украины. Поэтому «Укрэнерго» сообщило о распоряжении о введении экстренных отключений электроэнергии.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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