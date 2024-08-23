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US Open
23 августа 2024, 10:59 | Обновлено 23 августа 2024, 11:00
328
0

Известно, в какие дни украинки начнут выступления на US Open

Большинство выйдет на корты в понедельник

23 августа 2024, 10:59 | Обновлено 23 августа 2024, 11:00
328
0
Известно, в какие дни украинки начнут выступления на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

26 августа стартуют поединки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.

Матчи первого раунда традиционно состоятся в понедельник и во вторник. Пресс-служба US Open сообщила, что в понедельник на корты Нью-Йорка выйдет нижняя половина участниц женской одиночной сетки, а во вторник – верхняя.

В этом году в основе US Open сыграют семь представительниц Украины, большинство попало в нижнюю часть турнирной сетки и выйдет на корт в понедельник.

В понедельник сыграют: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Леся Цуренко.

Во вторник на корт выйдет только Катерина Байндл.

Детальное расписание будет известно позже.

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Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Юлия Стародубцева US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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