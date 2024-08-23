Известно, в какие дни украинки начнут выступления на US Open
Большинство выйдет на корты в понедельник
26 августа стартуют поединки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.
Матчи первого раунда традиционно состоятся в понедельник и во вторник. Пресс-служба US Open сообщила, что в понедельник на корты Нью-Йорка выйдет нижняя половина участниц женской одиночной сетки, а во вторник – верхняя.
В этом году в основе US Open сыграют семь представительниц Украины, большинство попало в нижнюю часть турнирной сетки и выйдет на корт в понедельник.
В понедельник сыграют: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Леся Цуренко.
Во вторник на корт выйдет только Катерина Байндл.
Детальное расписание будет известно позже.
Take note ✍️— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024
Monday:
Bottom half of men’s draw
Bottom half of women’s draw
Tuesday:
Top half of men’s draw
Top half of women’s draw
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