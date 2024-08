Известно, в какие дни украинки начнут выступления на US Open

26 августа стартуют поединки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.

Матчи первого раунда традиционно состоятся в понедельник и во вторник. Пресс-служба US Open сообщила, что в понедельник на корты Нью-Йорка выйдет нижняя половина участниц женской одиночной сетки, а во вторник – верхняя.

В этом году в основе US Open сыграют семь представительниц Украины, большинство попало в нижнюю часть турнирной сетки и выйдет на корт в понедельник.

В понедельник сыграют: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Леся Цуренко.

Во вторник на корт выйдет только Катерина Байндл.

Детальное расписание будет известно позже.

Take note ✍️



Monday:

Bottom half of men’s draw

Bottom half of women’s draw



Tuesday:

Top half of men’s draw

Top half of women’s draw