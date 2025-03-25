Ига СВЕНТЕК: «В итоге получился хороший матч против Свитолиной»

Вторая ракетка мирового рейтинга Ига Свентек переиграла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами украинку Элину Свитолину 7:6 (7:5), 6:3 и пробилась в четвертьфинал.

Сразу после матча польская теннисистка прокомментировала события на корте и ответила на вопросы журналиста.

– Поздравляю, это была тяжелая битва. Насколько вы довольны победой в таком сложном матче?

– Конечно, я рада, что в важных розыгрышах играла лучше. У меня хватило смелости играть активно, интенсивно, но при этом не допускать много ошибок в эти важные моменты. Но, несомненно, это был сложный матч. По моим ощущениям, мы ошибались гораздо чаще, чем обычно, даже по сравнению с нашими предыдущими матчами. Было довольно странно, что нам пришлось к этому приспосабливаться. Мне приятно, что я смогла повысить свой уровень, и Элина сделала то же самое. Поэтому я считаю, что.



– Вы обратили внимание, что была такая странная статистика, что на одной половине корта было выиграно около 15 геймов. Как вы думаете, почему это произошло?

– Заметила, но, честно говоря, не была в этом уверена (улыбается). Я не знаю, почему так получилось, у меня нет никаких предположений... Ветра сегодня не было, поэтому непонятно, почему это произошло. Мы обе сделали довольно много брейков. Поэтому для меня хорошо, что в итоге я все-таки выиграла эти два сета подряд.

– В следующем туре вас ждет Александра Эала. Она уже произвела несколько сенсаций на этом турнире. Вы ждете этого матча?

– Однозначно, это будет интересная игра. Не часто я играю с теннисисткой, с которой еще не встречалась. Поэтому мне нужно готовиться тактически. А там – посмотрим.