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Бельгия
23 августа 2024, 05:15 | Обновлено 23 августа 2024, 05:50
196
0

КУРТУА: «Не вернусь в сборную, пока ее возглавляет Тедеско»

Вратарь ждет смены тренера

23 августа 2024, 05:15 | Обновлено 23 августа 2024, 05:50
196
0
КУРТУА: «Не вернусь в сборную, пока ее возглавляет Тедеско»
Х. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа обратился к болельщикам и сообщил, что приостанавливает выступления за национальную команду из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско, но вернется в случае смены тренера.

«Хочу обратиться к бельгийским болельщикам и болельщикам нашей сборной.

Я чувствую огромную любовь и гордость представлять свою страну на поле, а также каждого из вас, кто болеет за «красных дьяволов». Я имел за честь носить национальную футболку. Даже в самых смелых мечтах я не мог вообразить, что смогу сделать это более 100 раз. К сожалению, после событий с тренером и после долгих раздумий решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности.

Но если ждать дольше, мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой атмосферы сердечности. Федерация, с которой у меня было несколько дискуссий, соглашается с моей позицией и причинами, которые побудили меня принять это мучительное, но последовательное решение.

Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший способ действий для Бельгии, поскольку он завершает дебаты и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей. Спасибо за вашу непоколебимую поддержку, любовь и понимание», – написал Куртуа.

Из-за конфликта с Тедеско Куртуа пропустил Евро-2024.

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Тибо Куртуа Доменико Тедеско сборная Бельгии по футболу
Сергей Рипьюк Источник: X (Twitter)
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