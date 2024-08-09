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Испания
09 августа 2024, 16:20 | Обновлено 09 августа 2024, 16:29
197
0

Куртуа про Анчелотти: «Он прекрасный человек с отличным характером»

Голкипер «Реала» поделился своими мыслями о работе с итальянским тренером

09 августа 2024, 16:20 | Обновлено 09 августа 2024, 16:29
197
0
Куртуа про Анчелотти: «Он прекрасный человек с отличным характером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился своими мыслями о работе с Карло Анчелотти:

«Прежде всего, «он прекрасный человек с отличным характером» и выдающийся тренер. Он находит правильный баланс между предоставлением нам свободы и объяснением той тактики, которую хочет видеть».

Куртуа отметил подход Анчелотти к работе с креативными игроками:

«Карло не просто говорит о тактике, но также дает таким игрокам, как Винисиус, Родриго и Модрич, много свободы. Вам нужно их природное мастерство. Нельзя ограничивать их большим количеством тактических указаний. Нужно, чтобы их гениальность проявлялась».

О стиле управления командой Куртуа сказал:

«Он отлично управляет раздевалкой. И тренировками тоже. Мы очень много работаем, но также много смеемся. Нам весело. Мы усердно трудимся, но получаем за это награды, и мне это нравится».

В заключение вратарь подчеркнул:

«Я действительно считаю его одним из лучших тренеров всех времен».

В прошедшем сезоне бельгийский вратарь из-за травмы провел лишь 5 матчей

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Тибо Куртуа Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Алексей Тиньков Источник: УЕФА
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