Куртуа про Анчелотти: «Он прекрасный человек с отличным характером»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился своими мыслями о работе с Карло Анчелотти:

«Прежде всего, «он прекрасный человек с отличным характером» и выдающийся тренер. Он находит правильный баланс между предоставлением нам свободы и объяснением той тактики, которую хочет видеть».

Куртуа отметил подход Анчелотти к работе с креативными игроками:

«Карло не просто говорит о тактике, но также дает таким игрокам, как Винисиус, Родриго и Модрич, много свободы. Вам нужно их природное мастерство. Нельзя ограничивать их большим количеством тактических указаний. Нужно, чтобы их гениальность проявлялась».

О стиле управления командой Куртуа сказал:

«Он отлично управляет раздевалкой. И тренировками тоже. Мы очень много работаем, но также много смеемся. Нам весело. Мы усердно трудимся, но получаем за это награды, и мне это нравится».

В заключение вратарь подчеркнул:

«Я действительно считаю его одним из лучших тренеров всех времен».

В прошедшем сезоне бельгийский вратарь из-за травмы провел лишь 5 матчей