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Англия
21 августа 2024, 11:13 | Обновлено 21 августа 2024, 11:39
189
0

«Похоже на чистку зубов». Зинченко рассказал о вдохновении в детские годы

Александр вспомнил свои футбольные университеты

21 августа 2024, 11:13 | Обновлено 21 августа 2024, 11:39
189
0
«Похоже на чистку зубов». Зинченко рассказал о вдохновении в детские годы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, как получал футбольное образование, оказавшись вдали от дома и семье в юном возрасте.

«Когда мне было 11 или 12 лет, я переехал далеко от дома. Я был в футбольной академии, и именно там я изучил основы футбола и его положения с точки зрения психологии.

Мой режим был невероятно тяжелым: я просыпался в 6 часов каждое утро, затем была первая тренировка, затем я завтракал, потом шел в школу, обедал, потом еще была тренировка. Это было интенсивно и долго. Все основные вещи я делал каждый день. Это стало похоже на чистку зубов, но это было рутиной.

Мой тренер в то время был для меня источником вдохновения. Он дал мне очень много базовых вещей и заставил меня захотеть работать усердно.

Буду честен: я был хорош в школе до 6 класса – или когда мне было около 11. Но потом я стал забывать о домашних заданиях и учебе, потому что был больше сосредоточен на футболе.

Если вы способны справиться и с учебой, и с футбольными тренировками, то это прекрасно. Я все еще хорошо учился в школе, но дела уже шли немного хуже. Я был очень хорош в математике, а затем и в физике, но футбол в итоге взял верх», – рассказал Зинченко.

Ранее Александр Зинченко рассказал о своем первом жизненном уроке.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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