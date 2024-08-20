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Лига чемпионов
20 августа 2024, 14:40 | Обновлено 20 августа 2024, 15:20
1655
1

Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом

Бывший игрок и тренер «Динамо» – об игре киевлян в Лиге чемпионов

20 августа 2024, 14:40 | Обновлено 20 августа 2024, 15:20
1655
1
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
УАФ. Алексей Михайличенко

В среду, 21 августа, в первом матче плей-офф Лиги чемпионов киевское «Динамо» встретится с австрийским «Зальцбургом».

Это стало возможным благодаря уверенной игре динамовцев в предыдущем раунде турнира, в поединке с довольно крепким орешком – шотландским «Глазго Рейнджерс». Как известно, первая встреча соперников на условно домашней арене киевлян в Люблине завершилась вничью, 1:1, а во второй, в Глазго, команда Александра Шовковского праздновала победу 2:0. За этим поединком с трибун стадиона «Хэмпден Парк» внимательно наблюдал бывший игрок киевского «Динамо» и «Глазго Рейнджерс» Алексей Михайличенко.

В Глазго он приехал по приглашению шотландского клуба, в котором успешно выступал в течение пяти сезонов – с 1991/92 по 1995/96.

– Из «Рейнджерс» мне позвонили еще после жеребьевки, перед первой игрой динамовцев с «Партизаном», – сказал он в интервью Sport.ua. – Шотландцы были уверены, что сербов мы пройдем. Зная, что я нахожусь в Лондоне, они пригласили меня на ответную игру «Глазго Рейнджерс» – «Динамо». Я с радостью откликнулся и поехал. Очень жаль, что играли не на родной арене «Рейнджерс» – «Айброксе», но для нашей команды, видимо, это было лучше. Но на «Айброксе» я все же побывал - за день до игры встречался там с украинцами, которые вместе с детьми сейчас находятся в Глазго. Пообщался, дал им интервью.

– С кем-то из одноклубников, с которыми играли вместе в «Глазго Рейнджерс», встречались?
– Вы знаете, как ни странно, но на матче я не увидел ни одного из них. Другое дело – болельщики. Несмотря на то, что я закончил играть за «Рейнджерс» очень давно, ко мне подходили шотландцы старшего возраста, которые помнят мои выступления. Правда, подходили и значительно моложе болельщики, которым, видимо, рассказывали обо мне сторонники клуба со стажем. Общение с ними и украинцами оставили очень приятные ощущения.

– Что скажете о самом городе?
– По сравнению с теми годами, когда я там играл, в Глазго очень многое изменилось. Как по мне, не в лучшую сторону. Мне было трудно его узнать.

– Какие ощущения были, когда посетили святая святых шотландского клуба – стадион «Айброкс»?
– Было приятно еще раз выйти на поле этой арены. Вот только очень жаль, что я не имел возможности снова почувствовать ту незабываемую атмосферу, к которой я привык в период моих выступлений за «Глазго Рейнджерс». Но повторюсь: для «Динамо» это было лучше, ведь «Хэмпден Парк» – это не такой домашний стадион для «Рейнджерс», как «Айброкс». На клубной арене все близко, нет беговых дорожек. Именно поэтому было лучше.

– Это хоть на какой-то процент сыграло в пользу украинской команды
– Вообще-то нам не привыкать. Так сложилось, что из-за войны все международные встречи украинские клубы и сборные проводят на чужом поле. И к этому, видимо, тоже понемногу привыкаешь.

– Какие впечатления остались у вас от матча «Глазго Рейнджерс» – «Динамо»?
– Очень нервный был первый тайм. Все мы это видели. Хотя в том, что игра будет боевая, не могло быть никаких сомнений. Но хорошо, что наши ребята выдержали этот первый тайм, а после перерыва, когда произошло удаление Жефте, победа стала делом времени. Те замены, которые сделал Александр Шовковский и его тренерский штаб, усилили игру.

– Получается, что, оказавшись на ответном матче, вы оказались фартовым для родного динамовского клуба?
– А я разве когда-то был нефартовым для него (улыбается)? Я очень рад, что «Динамо» удалось одолеть «Рейнджерс» и пройти в следующий раунд.

– Какие ожидания от дуэли динамовцев с австрийским «Зальцбургом»?
– Очень будет тяжелая игра с этим соперником. Но я верю, что наши ребята смогут сделать еще один шаг к групповому раунду Лиги чемпионов. Это очень важно – и для клуба, и для болельщиков, и для всей Украины. Поэтому желаем им вдохновения, и чтобы они смогли себя как можно лучше проявить. А нам пусть везет, желаю всем Победы и мира. Это – на первом месте. Оно является большим желанием всей Украины, Европы и мира. Очень на это надеюсь.

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Алексей Михайличенко инсайд Динамо Киев Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Динамо - РБ Зальцбург
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
Для наших клубів - будь яка гра "важка". Я вже не памятаю, коли ми легко когось проходили (недоклуб-партизан не рахуэться ) Гадаю, ліміт везіння ДК вичерпало. Зальцбург дуже пристойний клуб, пройти його буде архіскладно.
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