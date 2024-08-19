Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Владислав Кабаев будет вызван в главную команду страны
Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальные матчи. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.
По информации источника, ряды украинской команды пополнит дебютант. Впервые в сборную Украины будет вызван вингер «Динамо» Владислав Кабаев. Отметим, что Кабаев играет на позиции Михаила Мудрика – слева.
В этом сезоне Кабаев провел за «Динамо» шесть официальных матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров планирует вызвать в национальную команду хавбека «Динамо» Александра Пихаленка.
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