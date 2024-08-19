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Лига наций
19 августа 2024, 22:50 | Обновлено 19 августа 2024, 23:02
2115
0

Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины

Владислав Кабаев будет вызван в главную команду страны

19 августа 2024, 22:50 | Обновлено 19 августа 2024, 23:02
2115
0
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
ФК Динамо. Владислав Кабаєв

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальные матчи. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.

По информации источника, ряды украинской команды пополнит дебютант. Впервые в сборную Украины будет вызван вингер «Динамо» Владислав Кабаев. Отметим, что Кабаев играет на позиции Михаила Мудрика – слева.

В этом сезоне Кабаев провел за «Динамо» шесть официальных матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров планирует вызвать в национальную команду хавбека «Динамо» Александра Пихаленка.

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Источник: Пихаленок будет вызван Ребровым в сборную Украины
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Владислав Кабаев сборная Украины по футболу Лига наций Динамо Киев Сергей Ребров Александр Пихаленок Украина - Албания Чехия - Украина Михаил Мудрик
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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