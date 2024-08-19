Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальные матчи. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.

По информации источника, ряды украинской команды пополнит дебютант. Впервые в сборную Украины будет вызван вингер «Динамо» Владислав Кабаев. Отметим, что Кабаев играет на позиции Михаила Мудрика – слева.

В этом сезоне Кабаев провел за «Динамо» шесть официальных матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров планирует вызвать в национальную команду хавбека «Динамо» Александра Пихаленка.