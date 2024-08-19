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Лига наций
19 августа 2024, 22:27 | Обновлено 19 августа 2024, 23:01
915
7

Источник: Пихаленок будет вызван Ребровым в сборную Украины

Сборная Украины в сентябре в Праге сыграет в Лиге наций с Албанией и Чехией

19 августа 2024, 22:27 | Обновлено 19 августа 2024, 23:01
915
7
Источник: Пихаленок будет вызван Ребровым в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров планирует вызвать в национальную команду хавбека Динамо Александра Пихаленка, сообщает FootballHub.

Также вингер киевского Динамо Владислав Кабаев будет вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи Лиги наций, сообщил Telegram-канал Футбол Украины. Кабаев выступает на одной позиции с вингером Челси Михаилом Мудриком, который считается в сборной основным левым хавбеком.

Пихаленок провел 8 матчей за сине-желтую команду с 2022 года. Вызов в сборную Украины станет первым в карьере Кабаева.

Сборная Украины в Лиге наций в Праге сыграет против Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября).

Команда Сергея Реброва на Евро-2024 не сумела выйти из группы, заняв в квартете 4-е место с 4 очками.

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сборная Украины по футболу Лига наций Александр Пихаленок Сергей Ребров Владислав Кабаев Украина - Албания Чехия - Украина Динамо Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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fifa2020
Прощай Сидорчук!
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+2
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😼
Хто б сумнівався, давно пора 
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+1
Vit18
Заслуговують. Кабаєв буде гарною альтернативою Мудрику, а Піхальонок Судакову
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+1
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Pavel_i_CO
Логічно. Як раз на позиції Мудакова та Мурзіка. Також чекаємо в збірній Попова
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-4
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