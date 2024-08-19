Источник: Пихаленок будет вызван Ребровым в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров планирует вызвать в национальную команду хавбека Динамо Александра Пихаленка, сообщает FootballHub.

Также вингер киевского Динамо Владислав Кабаев будет вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи Лиги наций, сообщил Telegram-канал Футбол Украины. Кабаев выступает на одной позиции с вингером Челси Михаилом Мудриком, который считается в сборной основным левым хавбеком.

Пихаленок провел 8 матчей за сине-желтую команду с 2022 года. Вызов в сборную Украины станет первым в карьере Кабаева.

Сборная Украины в Лиге наций в Праге сыграет против Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября).

Команда Сергея Реброва на Евро-2024 не сумела выйти из группы, заняв в квартете 4-е место с 4 очками.