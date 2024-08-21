В этом году Даниэле Орсато завершил активную судейскую карьеру. После последнего для себя матча серии А между «Аталантой» и «Фиорентиной» 2 июня текущего года рефери не сдерживал слез, а игроки и тренеры обеих команд высказывали представителю Фемиды слова благодарности за многолетнюю плодотворную работу. В дальнейшем еще был Euro-2024, и мне казалось, что из-за раннего вылета «Скуадры Адзурры» шансы Даниэле получить назначение на финал отнюдь не скудны. Однако, немного поразмыслив, все же решил: УЕФА не будет назначать на такую ​​важную игру арбитра, для которого это последний матч в карьере. И это, полагаю, правильно. В то же время, на протяжении всего времени работы на изумрудных газонах разных континентов Орсато не дал ни малейшего повода сомневаться в своей честности и компетентности. И поэтому для меня было неожиданностью известие о его якобы согласии работать на болотах. Ну, не могло такого быть в принципе! Как впоследствии оказалось, «известие» торопливо состряпали российские медийщики (затарахтели так, что слышно было всей Европе, континентальные медиа перепечатали российский фейк о назначении), а Орсато никакого согласия на приобщение к грязным залежам российской денежки не давал. Отмечу, что для любого футбольного деятеля подобное согласие, вероятно, усложнит дальнейшую карьеру в цивилизованных странах…

Он вырос в 6-тысячной коммуне Рекоаро Терме недалеко от Виченцы. Там, собственно, и приобщился к футбольному миру. Сначала как тренер детей, вместе с тем, уже в 17-летнем возрасте принял решение подниматься по карьерной лестнице футбольного арбитража. Гражданская профессия электрика этому отнюдь не мешала. Напротив: в частных разговорах Даниэле шутил, что, мол, умение включать и выключать электроприборы позволяет ему справиться на футбольном поле даже с самыми горячими игроками.

Крестным отцом для Даниэле в футбольном судействе стал известный итальянский рефери Клаудио Пьери. Он научил Орсато и тонкому пониманию игры, и способствовал его повышению до серий С2, С1, В. Важным этапом на пути профессионального роста Орсато стало обслуживание плей-офф за право играть в более высоких дивизионах. В этом контексте вспоминается игра между «Павией» и «Мантовой» в июне 2005 г. Гости из Мантуи были сильнее и выиграли 3:1. Дублем в составе «вирджильяни» отличился Алессандро Нозелли. Однако в самом эпилоге матча бомбардир «Мантовы» что-то не поделил с центрдефом «лонгобарди» Эдоардо Горини. Дело дошло до потасовки, однако Орсато вовремя вмешался и обоюдными красными карточками не дал страстям перерасти в масштабное побоище. Как вспоминали впоследствии участники поединка, в самый напряженный момент рефери выдал шутливое замечание, чем погасил напряжение. И замечу, что умение общаться с игроками и веселый нрав, кроющийся за суровым лицом, в дальнейшем неоднократно служили залогом умелого тушения пожаров страстей на футбольных полях электриком из Виченцы.

А 17 декабря 2006 г. Даниэле дебютировал в серии А в матче «Сиена» – «Аталанта». В конце концов, стал 2-м арбитром в серии А по количеству проведенных матчей (289). Согласитесь, есть что-то символическое в том, что он стартовал в высшем итальянском дивизионе на матче «Аталанты» и завершил карьеру в серии А на матче этого клуба и, что примечательно, в его лучший евросезон.

С сезона-2007/08 Орсато приобщают к Лиге чемпионов. 1 января 2010 г. стал арбитром ФИФА. Уже в октябре того же года дебютировал как арбитр матча национальных сборных Армения – Словакия. Это была игра отбора к Euro-2012. До старта украино-польского Euro Орсато поработал на финале Кубка Румынии: на Национальном стадионе в присутствии 40-тысячной аудитории сошлись в непримиримом дерби бухарестские клубы «Рапид» и «Динамо». Динамовцы, в итоге, минимально обыграли оппонентов, Орсато не был слишком уж щедрым на желтые карточки (три «горчичника» для дерби – сущий мизер!) и удостоился положительной оценки румынской прессы. А по итогам сезона-2011/12 Орсато получил награду Джованни Мауро как лучший итальянский арбитр сезона.

Впоследствии Даниэле три года подряд был арбитром финальных матчей за Кубок Италии – уникальный случай в истории кальчо! И в тех финалах не жалел красных карточек для игроков. В частности, за грязную брань Орсато удалил с поля «романиста» Панайотиса Тахцидиса в переполненном эмоциями римском дерби в борьбе за почетный трофей. Сразу после этого на желтую наработал и Франческо Тотти. Кроме того, неаполитанец Гекхан Инлер также увидел перед собой красную карточку в руке Орсато во время победного для «Наполи» финала Коппа Италия против «Фиорентины». И вскоре, с 1 июля 2015 г. Орсато вошел в элитную категорию арбитров УЕФА.

Вероятно, вершиной судейской карьеры электрика из Виченцы можно назвать работу на финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 ПСЖ – «Бавария». Правда, из-за ковидных ограничений та игра прошла без зрителей, а Орсато показал в том поединке восемь желтых карточек игрокам обеих команд на паритетных началах. В 2020 г. он был назван лучшим арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Орсато после просмотра ВАР удаляет Маркуса Даниэльссона

Вероятно, украинцам Орсато запомнился тем, что не пожалел красной карточки для шведа Маркуса Даниэльссона в матче Швеция – Украина на Euro-2020 (21). Тогда, напомню, на 99-й минуте матча уже, собственно, в дополнительное время наши футболисты получили численное преимущество: грязноватый шведский центрдеф прямой ногой врезался в колено Артема Беседина. Арбитр посмотрел видеоповтор и справедливо показал красную карточку, отменив продемонстрированную поначалу желтую. А Беседин, вышедший на замену на овертайм, покинул поле с помощью врачей и, по большому счету, на высоком уровне больше не заиграл. К слову, председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, соотечественник Орсато, подчеркнул тогда: «Это удаление было на 100% верным».

1 февраля 2022 г. Орсато реферировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и мадридским «Реалом». Эта игра стала для него 41-й в самом престижном клубном состязании Старого Света. По этому показателю он опередил своих знаменитых соотечественников Пьерлуиджи Коллину и Николу Риццоли. В том году он увеличил свою лигочемпионскую арифметику, отсудив полуфинал между «Реалом» и «Манчестер Сити». А уже в декабре того же года он обслуживал полуфинал мундиаля Аргентина – Хорватия. Удостоился, кстати, жесткой критики от хорватской легенды Луки Модрича: «Я не люблю говорить о судьях, однако Орсато один из наихудших. У меня плохая память о нем, это не судья, а просто катастрофа. Пенальти в наши ворота не было. Это решение убило нас». Лукавил Лука или был чистосердечным, кто знает, но именно Орсато был признан лауреатом премии Кампанати как лучший арбитр чемпионата мира-2022. А вручали ему эту награду на стадионе «Дзузеппе Меацца» (если хотите, «Сан-Сиро») перед стартом матча отбора на Euro-2024 Италия – Украина. Кстати, отметили тогда всю итальянскую бригаду включительно с ВАРовцами, которую возглавлял, собственно, Орсато. Сам виновник торжества подчеркнул: «Хотел бы отметить командную работу, главным признаком нашей судейской команды является доверие друг к другу: чисто человеческое и арбитражное». Кроме того, в своей речи Орсато отметил важность физических тренировок под руководством Джанлуки Рокки, ведь, как с улыбкой заметил Даниэле, «последние два года физически были тяжелыми для меня, 47-летнего «парня»».

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Орсато

Тем не менее, «парень» уже в 48-летнем возрасте обслуживал четвертьфинал Euro-2024 между Англией и Швейцарией, тем самым подводя итог судейской карьере. 2 августа нынешнего года в Федерацию футбола Италии было отправлено заявление Орсато об увольнении, и Даниэле официально отошел от судейства. Впрочем, россияне со своим предложением поработать на них были тут как тут. Однако Орсато повел себя достойно. Он отметил в интервью, что ему, мол, очень польстило это приглашение (деньги ведь немалые предлагали!), «однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и за его пределами, я решил не соглашаться». Может, украинскому футболу стоит использовать опыт и этические принципы Орсато в свою пользу? Тем более, что наш футбол ныне возглавляет отнюдь не чужой для Италии человек.

«Такие судьи как Даниэле Орсато представляют собой важную точку отсчета для тысяч и тысяч молодых арбитров», – отмечает президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина. С этими словами не поспоришь. Однако как нельзя лучше, мне кажется, определил философию профессии Пьерлуиджи Коллина (кто же еще!): «Я и другие арбитры, такие же как я, мы выходим на поле, чтобы помогать настоящим главным героям, или футболистам, играть с соблюдением правил и, следовательно, как можно лучше… Следовательно, арбитр – тот человек, который помогает игрокам сыграть спектакль на высоком уровне… Роль арбитра заключается в служении футболу». Что ж, Даниэле Орсато верой и правдой служил футболу три десятка лет. Вершина карьеры позади, однако, отказавшись от российского обольщения, он сделал невозможным и падение. Значит, вышел на плато. А здесь с его колоссальным опытом и пылкой любовью к игре возможны варианты. Продолжение, безусловно, последует.

Алексей РЫЖКОВ