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Лига чемпионов
19 августа 2024, 11:36 | Обновлено 19 августа 2024, 12:28
5488
6

Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок

Валентин Рубчинский будет иметь шанс дебютировать за киевлян

19 августа 2024, 11:36 | Обновлено 19 августа 2024, 12:28
5488
6
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо

21 августа в 22:00 по киевскому времени состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Стала известна заявка «Динамо» на этот матч. Киевский клуб дозаявил полузащитника Валентина Рубчинского, который в летнее трансферное окно перешел из «Днепра-1» и пока не дебютировал за киевлян.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик, Брайан Себальос, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак.

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Джастин Лонвейк, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Навин Малыш, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Максим Брагару, Александр Пихаленок, Николай Михайленко.

Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга.

Ответная игра запланирована на 27 августа в австрийском Зальцбурге.

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Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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Комментарии 6
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Перець
Супряга баласт, награвайте нового нападника 
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0
Citrullus lanatus
Только 3:0 спасает.
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0
etorfine
Іменитого))
Ответить
0
Falko
А чим Рубчинський іменит?
Ответить
0
kadaad
Супряга нападающий....
Ответить
0
MaximusOne
Ванaт и Супруга лучше чем Понамаренко ?
Ответить
-1
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