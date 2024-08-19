Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок

21 августа в 22:00 по киевскому времени состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

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Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Стала известна заявка «Динамо» на этот матч. Киевский клуб дозаявил полузащитника Валентина Рубчинского, который в летнее трансферное окно перешел из «Днепра-1» и пока не дебютировал за киевлян.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик, Брайан Себальос, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак.

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Джастин Лонвейк, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Навин Малыш, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Максим Брагару, Александр Пихаленок, Николай Михайленко.

Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга.

Ответная игра запланирована на 27 августа в австрийском Зальцбурге.