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  4. Свёнтек повторила достижение Жюстин Энен в рейтинге WTA
WTA
21 августа 2024, 12:20 | Обновлено 21 августа 2024, 13:12
478
0

Свёнтек повторила достижение Жюстин Энен в рейтинге WTA

Польская теннисистка делит с бельгийкой 8-е место по количеству недель в статусе первой ракетки мира

21 августа 2024, 12:20 | Обновлено 21 августа 2024, 13:12
478
0
Свёнтек повторила достижение Жюстин Энен в рейтинге WTA
Jimmie48/WTA. Ига Свёнтек

Пятикратная чемпионка турниров Grand Slam Ига Свёнтек занимает первую строчку мирового рейтинга уже 117 недель, что соответствует показателю Жюстин Энен, который бельгийка установила в 2000-х годах.

Свёнтек и Энен делят восьмое место по количеству недель, проведенных на первом месте в рейтинге с момента введения компьютерных рейтингов в 1975 году. Ига может сравняться с Эшли Барти (на седьмом месте со 121 неделей), если останется на первой строчке в течение следующих четырех недель.

Расстояние до шестого места уже более внушительное, дальше идут: Моника Селеш (178 недель), Мартина Хингис (209), Крис Эверт (260), Серена Уильямс (319), Мартина Навратилова (332) и Штеффи Граф (377).

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Ига Свёнтек Жюстин Энен рейтинг WTA
Владимир Клепач Источник: WTA
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