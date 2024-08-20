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  4. Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-20, Соболева дебютировала в топ-200
WTA
20 августа 2024, 07:40 | Обновлено 20 августа 2024, 07:44
484
0

Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-20, Соболева дебютировала в топ-200

Свитолина улучшила свое положение

20 августа 2024, 07:40 | Обновлено 20 августа 2024, 07:44
484
0
Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-20, Соболева дебютировала в топ-200
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На прошлой неделе женщины сыграли на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Чемпионка соревнований Арина Соболенко вернулась на вторую строчку мирового рейтинга, опередив американку Коко Гофф.

Финалистка Джессика Пегула осталась шестой.

Из топ-10 выпала Даниэль Коллинс, ее место заняла Алена Остапенко. Барбора Крейчикова и Мария Саккари поменялись местами.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк улучшила свое положение на две позиции, вернувшись в топ-20, также немного поднялись Элина Свитолина, Дарья Снигур и Юлия Стродубцева. Даяна Ястремская и Леся Цуренко сохранили свои позиции. Ангелина Калинина и Катарина Завацкая закончили неделю со знаком «минус». Анастасия Соболева после удачного выступления в Колумбии дебютировала в топ-200.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок потеряла одну строчку, Надежда осталась на своем месте. Также немного опустились Марта Костюк и Ангелина Калинина. Сестры Колб снова обновили личный рекорд. Немного поднялись Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

Соболенко поднялась на второе место в и Чемпионской гонке, а Джессика Пегула ворвалась в восьмерку лучших.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке либо сохранили позиции, либо немного опустились.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Аманда Анисимова Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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