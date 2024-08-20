Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-20, Соболева дебютировала в топ-200

На прошлой неделе женщины сыграли на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Чемпионка соревнований Арина Соболенко вернулась на вторую строчку мирового рейтинга, опередив американку Коко Гофф.

Финалистка Джессика Пегула осталась шестой.

Из топ-10 выпала Даниэль Коллинс, ее место заняла Алена Остапенко. Барбора Крейчикова и Мария Саккари поменялись местами.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк улучшила свое положение на две позиции, вернувшись в топ-20, также немного поднялись Элина Свитолина, Дарья Снигур и Юлия Стродубцева. Даяна Ястремская и Леся Цуренко сохранили свои позиции. Ангелина Калинина и Катарина Завацкая закончили неделю со знаком «минус». Анастасия Соболева после удачного выступления в Колумбии дебютировала в топ-200.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок потеряла одну строчку, Надежда осталась на своем месте. Также немного опустились Марта Костюк и Ангелина Калинина. Сестры Колб снова обновили личный рекорд. Немного поднялись Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

Соболенко поднялась на второе место в и Чемпионской гонке, а Джессика Пегула ворвалась в восьмерку лучших.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке либо сохранили позиции, либо немного опустились.

Украинки в Чемпионской гонке WTA