ВИДЕО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ
В квалификации Лиги чемпионов киевляне в Люблине сыграют с РБ Зальцбург
Киевское Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой Лиги чемпионов в польском Люблине.
21 августа в 22:00 пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют Динамо Киев и австрийский РБ Зальцбург.
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Команды проведут поединок в польском городе Люблин на Арене Люблин. Ответная игра запланирована на 27 августа в австрийском Зальцбурге.
В Лиге чемпионов Динамо прошло сербский Партизан (6:2 и 3:0) и шотландский Рейнджерс (1:1 и 2:0). РБ Зальцбург в Q3 Лиги чемпионов одолел нидерландский Твенте (2:1 и 3:3).
ВИДЕО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ
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