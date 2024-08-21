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Лига чемпионов
21 августа 2024, 01:23 | Обновлено 21 августа 2024, 01:35
61
0

ВИДЕО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ

В квалификации Лиги чемпионов киевляне в Люблине сыграют с РБ Зальцбург

21 августа 2024, 01:23 | Обновлено 21 августа 2024, 01:35
61
0
ВИДЕО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ
ФК Динамо

Киевское Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой Лиги чемпионов в польском Люблине.

21 августа в 22:00 пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют Динамо Киев и австрийский РБ Зальцбург.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут поединок в польском городе Люблин на Арене Люблин. Ответная игра запланирована на 27 августа в австрийском Зальцбурге.

В Лиге чемпионов Динамо прошло сербский Партизан (6:2 и 3:0) и шотландский Рейнджерс (1:1 и 2:0). РБ Зальцбург в Q3 Лиги чемпионов одолел нидерландский Твенте (2:1 и 3:3).

ВИДЕО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ

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Динамо Киев видео тренировка РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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