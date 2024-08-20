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  4. ШОВКОВСКИЙ: «РБ Зальцбург постоянно побеждает в чемпионате и играет в ЛЧ»
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 21:30 | Обновлено 20 августа 2024, 21:42
3225
25

ШОВКОВСКИЙ: «РБ Зальцбург постоянно побеждает в чемпионате и играет в ЛЧ»

Наставник «Динамо» дал пресс-конференцию перед матчем квалификации ЛЧ

20 августа 2024, 21:30 | Обновлено 20 августа 2024, 21:42
3225
25
ШОВКОВСКИЙ: «РБ Зальцбург постоянно побеждает в чемпионате и играет в ЛЧ»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы на пресс-конференции перед первым матчем 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против австрийского «РБ Зальцбург» (который состоится в польском Люблине в среду, 21 августа).

- Расскажите о роли болельщиков в завтрашнем матче, учитывая, что уже третий раунд квалификации вы начинаете домашним поединком.

– Безусловно, когда ты играешь не на своем родном стадионе, НСК Олимпийский в Киеве, который может вместить 70 тысяч болельщиков, все по-другому. Но мы благодарим Люблину за то, что город отозвался и дал нам возможность проводить здесь свои домашние матчи, а также за то, что он поддерживает нас и делает все возможное, чтобы мы чувствовали себя здесь как дома. Это дорого стоит в плане эмоций и чувств.

На матче с Партизаном было меньше людей, на игру с Рейнджерс пришло больше, и мы надеемся, завтра на трибунах соберется еще больше наших поклонников, чтобы поддержать нас в противостоянии с РБ Зальцбург. Мы очень им благодарны, для нас это важно. Мы играем в футбол для болельщиков, чтобы дарить радость людям, и со своей стороны будем делать все возможное, чтобы обрадовать наших людей яркой игрой и, безусловно, результатом.

– На предыдущем этапе «Твенте» во втором матче забил «РБ Зальцбургу» два мяча после угловых. «Динамо» имеет таких игроков, как Денис Попов, хорошо играющих на втором этаже. Это ли шанс для «Динамо», по вашему мнению?

– Это один из шансов, которые могут быть, но игра состоит из многих факторов, в том числе по организации действий и в обороне, и в атаке, а также в переходных фазах. Команда готовится, мы изучали соперника и готовы завтра выйти на футбольное поле.

– Синоптики предусматривают завтра во время матча дождь, учитываете ли вы погодные условия при подготовке к поединку при выборе состава?

– Мы готовимся к игре, понимая, какому сопернику будем противостоять, учитывая их сильные стороны и пытаясь найти слабые. А погодные условия – это фактор, от нас не зависящий. Нужно крепко стоять на ногах, а в остальном будем полагаться на футбольного бога.

– Перед игрой соперник отмечал быстрых футболистов атаки «Динамо», а также быстрые переходы из обороны в атаку. А какие сильные стороны соперника выделили бы вы?

– Команда соперника молодая, амбициозная, играет в скоростной футбол, пытается диктовать свои условия на футбольном поле. Безусловно, нужно от всего звена атаки ожидать обострения и быть осторожными при организации своей игры в обороне. Относительно выделения кого-то из футболистов, я этого никогда не делал и сейчас не буду. Скажу лишь, что, кроме последнего сезона, «РБ Зальцбург» постоянно выигрывал чемпионат и участвовал в Лиге чемпионов. Это говорит о достаточно высоком, хорошем уровне команды.

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Александр Шовковский Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 28
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FunnyCat_____
Якщо арбітр буде такий самий як в матчах ш**хтар - Полісся, та ш**хтар - ЛБ, то Динамо може  до фіналу ЛЧ дійти, не те що пройти Зальцбург .
Не дивно що головний спонсор ФК ш**хтар - СКАМ, символічно, так би мовити!
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
ребят, ну вы когда на улице видите е***утого который говном обмазывается  и с кустом разговаривает, вы что бежите ему доказывать что он не прав?
так и тут
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+4
Pavel_i_CO
Тільки Київ!! Тільки перемога!! Завтра надважливий матч, в якому, обов'язково треба заробити перевагу перед матчем відповіддю. Дуже неприємна статистика у Зальцбурга в домашніх матчах 
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+3
Показать Скрыть 7 ответов
PUMA
Опять эта мерзкая бульба шлюха воняет, на ДК ему пох но свои 5 копеек бот дырявый вставить не забывает
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+2
Remark
Треба реалізовувати свої моменти, бо створюємо до…я, а забиваємо … мало!
Ну і центр захисту у ДК - це сльози. Тут також треба попрацювати.
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+1
AK.228
Да
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-3
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Nick.Grabowski
Якщо арбітр буде такий самий (за стилем та рівнем "порядності") як матчі з Рейнджерс в Шотландії, то шанси в Маккабі Шубкіс та Шовковського звісно будуть. Але якщо суддівство буде чесним та адекватним, то ....   
ОПЗЖ = опозиційна платформа "за життя" = брехня в кожному слові, бо, імхо, це про-владна бригада "за смерть".
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-7
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Bulba_sumkin
НСК «Олимпийский» это не ваш стадион) Удачи РБЗ
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-10
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