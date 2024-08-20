Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Лига чемпионов
20 августа 2024, 21:49 | Обновлено 20 августа 2024, 21:56
856
2

ЯРМОЛЕНКО: Тяжело – не можем играть в Киеве. Террористы убивают наших людей

Хавбек Динамо подчеркнул важность поддержки болельщиков перед игрой ЛЧ

20 августа 2024, 21:49 | Обновлено 20 августа 2024, 21:56
856
2
ЯРМОЛЕНКО: Тяжело – не можем играть в Киеве. Террористы убивают наших людей
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко перед первым матчем 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» подчеркнул важность поддержки болельщиков:

«Конечно, нам тяжело, что мы не можем играть дома, в Киеве. Знаем, что многие наши защитники являются болельщиками «Динамо», и в первую очередь мы играем для них.

А по поводу поддержки, которая есть в Люблине, скажу, что здесь действительно сейчас много украинцев, они вынужденно переехали через террористов, которые убивают наших людей – женщин и детей. В матчах и с «Партизаном», и с «Рейнджерс» мы ощущали их поддержку. Надеюсь, что завтра эта поддержка будет еще больше».

Первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и австрийским РБ Зальцбург состоится 21 августа в польском Люблине,

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Динамо Киев пресс-конференция РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург Андрей Ярмоленко российско-украинская война
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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avk2307
Хто пише такі заголовки?
Ну чесно , польскі змі краще розуміють що сказав Ярмоленко ніж от цей автор заголовку.
Враження що просто шматками повиривав з вью Ярмоли що попало.
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0
contr
Так. В Любліні багато ухилянтів☝️
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-1
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