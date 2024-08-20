ЯРМОЛЕНКО: Тяжело – не можем играть в Киеве. Террористы убивают наших людей

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко перед первым матчем 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» подчеркнул важность поддержки болельщиков:

«Конечно, нам тяжело, что мы не можем играть дома, в Киеве. Знаем, что многие наши защитники являются болельщиками «Динамо», и в первую очередь мы играем для них.

А по поводу поддержки, которая есть в Люблине, скажу, что здесь действительно сейчас много украинцев, они вынужденно переехали через террористов, которые убивают наших людей – женщин и детей. В матчах и с «Партизаном», и с «Рейнджерс» мы ощущали их поддержку. Надеюсь, что завтра эта поддержка будет еще больше».

Первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и австрийским РБ Зальцбург состоится 21 августа в польском Люблине,