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  4. ВИДЕО. Динамо продолжает подготовку к матчу квалификации ЛЧ с РБ Зальцбург
Лига чемпионов
20 августа 2024, 20:23 | Обновлено 20 августа 2024, 20:32
489
0

ВИДЕО. Динамо продолжает подготовку к матчу квалификации ЛЧ с РБ Зальцбург

21 августа в 22:00 пройдет первый матч 4-го раунда отбора Лиги чемпионов

20 августа 2024, 20:23 | Обновлено 20 августа 2024, 20:32
489
0
ВИДЕО. Динамо продолжает подготовку к матчу квалификации ЛЧ с РБ Зальцбург
ФК Динамо

21 августа в 22:00 пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответная игра запланирована на 27 августа в австрийском Зальцбурге.

В Лиге чемпионов Динамо прошло сербский Партизан (6:2 и 3:0) и шотландский Рейнджерс (1:1 и 2:0). РБ Зальцбург в Q3 Лиги чемпионов одолел нидерландский Твенте (2:1 и 3:3).

ВИДЕО. Динамо продолжает подготовку к матчу квалификации ЛЧ с РБ Зальцбург

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург тренировка видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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