Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?

В августе нынешнего года луганской «Заре» удалось провернуть один из наиболее выгодных трансферов в своей истории – продать за 1,8 миллионов евро в турецкий «Трабзонспор» центрального защитника Арсения Батагова. Этот трансфер стал четвертым в списке наиболее дорогих продаж «черно-белых» за все время. И сегодня мы предлагаем вам вспомнить первую восьмерку футболистов, которых «Заре» посчастливилось продать максимально дорого.

Почему, собственно, именно восьмерку? Критерий здесь выбран довольно простой – ровно такое количество игроков «Заре», если опираться на данные портала Transfermarkt, удалось продать в другие клубы по цене в один и более миллионов евро.

7-8. Рафаэль Форстер

Стоимость трансфера: 1,2 млн евро

Дата трансфера: лето 2017

Маршрут трансфера: «Заря» → «Лудогорец»

ФК Заря Луганск. Рафаэль Форстер

Сложно сказать, кто и где присмотрел для «Зари» Рафаэля Форстера, однако его переезд в луганский клуб в январе 2016 года на правах свободного агента стал одним из наиболее удачных кейсов подписания иностранных футболистов в истории «черно-белых». В «Заре» под руководством Юрия Вернидуба Форстеру посчастливилось очень быстро завоевать место в основном составе и стать безоговорочно ключевым исполнителем для команды. За полтора года в составе луганчан бразилец провел 44 официальных матча, в которых забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу. Также Рафаэлю удалось «засветиться» в основной сетке Лиги Европы, где он провел все 6 матчей (против «Манчестер Юнайтед», «Фейеноорда» и «Фенербахче») в группе и забил 1 мяч (в ворота турков).

Однако летом 2017 года «Заря» столкнулась с проблемой – Форстер отказался подписывать новый контракт, а его изначальное трудовое соглашение было оформлено только на два года. В итоге стороны, как тогда декларировал луганский клуб, договорились о том, что подыщут выгодный вариант для мгновенного трансфера, и «Заря» получила выгодное предложение от «Брюгге», но Форстер за спиной «черно-белых» договорился с «Лудогорцем», с которым и заключил преконтракт. Чтобы не потерять футболиста бесплатно луганчанам, очевидно, пришлось пойти на существенное сокращение своих финансовых запросов, но компенсацию за уход бразильца «Заря» все-таки получила. По данным Transfermarkt, речь идет о сумме в 1,2 миллиона евро.

В настоящий момент Рафаэлю Форстеру 34 года. После «Зари» и «Лудогорца» он больше никогда не играл в Европе. Летом 2020-го центрбек перебрался в «Ботафого», а затем защищал цвета клубов, которые на слуху далеко не у всех украинских болельщиков: «Жувентуде», «Санту-Андре», «ССА Масейо», «Аваи». В январе нынешнего года Форстер стал игроком «Сан-Бернарду» – команды, которая в настоящий момент идет в верхней половине таблицы бразильской Серии С.

7-8. Владислав Кабаев

Стоимость трансфера: 1,2 млн евро

Дата трансфера: лето 2022

Маршрут трансфера: «Заря» → «Динамо»

ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

Влада Кабаева «Заря» подписала из «Черноморца» летом 2017 года. По неофициальным данным, переход вингера обошелся казне луганского клуба тогда в 150 тысяч евро. И эти деньги Кабаев отработал в стане «черно-белых», как принято говорить в подобных случаях, до последнего цента. В футболке «Зари» Владислав сыграл в 129 официальных матчах, отличившись 10 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Он играл в квалификациях Лиги Европы и Лиги конференций, а также в основной сетке Лиги конференций. В стане луганчан Кабаев работал под руководством трех известных наставников – Юрия Вернидуба, Виктора Скрипника и Патрика ван Леувена.

Летом 2022 года Кабаев перешел из «Зари» в «Динамо». На приобретении вингера настаивал тогдашний наставник «бело-синих» Мирча Луческу, который после уходов Беньямина Вербича и Карлоса Де Пены де-факто остался с проблемами на позиции левого вингера. По неофициальным данным, за трансфер Кабаева «Заре» удалось выторговать 1,2 миллиона евро.

В настоящий момент 28-летний Кабаев продолжает выступать за «Динамо». Он является стабильным игроком основного состава, и имеет на своем счету уже около шести десятков официальных матчей за киевлян, с которыми у него действующий контракт еще на два года.

6. Юри Фрейтас

Стоимость трансфера: 1,25 млн евро

Дата трансфера: лето 2018

Маршрут трансфера: «Заря» → «Аль-Наср» (ОАЭ)

ФК Заря Луганск. Юри Фрейтас

Как и Рафаэль Форстер, до трансфера в «Зарю» Юри Фрейтас был тотальным ноунеймом. Как минимум в Европе, а не только в Украине. До переезда в стан «черно-белых» центральный нападающий выступал в родной Бразилии за «Аваи», получив возможность провести суммарно только 57 минут в рамках тамошней Серии Б и лишь 7 минут – в Серии А. Голевыми действиями на родине Юри Фрейтас не отличался, зато выделялся хорошей скоростью, пристойной техникой в работе с мячом, а также неплохой, как для центрфорварда, антропометрией.

В «Заре» Юри Фрейтас отыграл лишь один сезон, однако этого вполне хватило, чтобы к бразильцу возник вполне конкретный интерес на трансферном рынке со стороны других клубов. Все из-за хорошей результативности форварда: в УПЛ он отличился 11 забитыми мячами в 25 матчах. В итоге летом 2018-го на «Зарю» вышел эмиратский «Аль-Наср», заплативший 1,25 миллиона евро и заполучивший бразильского голеадора. Проведя год на Ближнем Востоке (в «Аль-Насре» и саудовском клубе «Аль-Фейха», где он поиграл на правах аренды), Юри перебрался в португальский «Портимоненсе», откуда впоследствии на правах аренды отправлялся играть в Японию и Бразилию.

В январе 2023-го Юри Фрейтас окончательно вернулся в Бразилию, подписав полноценный контракт с «Куябой». Спустя полгода он перешел в «Виторию» из Салвадора, а недавно 28-летний футболист оформил переход в «Мирасол» – команду из верхней части турнирной таблицы Серии Б.

5. Эммануэль Деннис

Стоимость трансфера: 1,4 млн евро

Дата трансфера: лето 2017

Маршрут трансфера: «Заря» → «Брюгге»

ФК Заря Луганск. Эммануэль Деннис

Собственно говоря, Юри Фрейтас был призван заменить в «Заре» нигерийского форварда Эммануэля Денниса, который покинул стан «черно-белых» летом 2017 года, после одного сезона, проведенного в Украине. До перехода в «Зарю» про Эммануэля Денниса совершенно ничего не знали в Европе. В стан луганчан нападающий перебрался из «Академии Абуджи» летом 2016-го, когда ему было лишь 19 лет. Проведя лишь один сезон в луганском клубе и отличившись 6 забитыми мячами в 26 поединках, нигерийский легионер показал признаки существенного потенциала, а также способность прогрессировать.

Летом 2017 года Эммануэль Деннис за 1,4 миллиона евро перешел из «Зари» в «Брюгге», где суммарно впоследствии провел 116 матчей (29 голов, 13 ассистов) и трижды становился чемпионом Бельгии. Летом 2021-го «Брюгге» за 4 миллиона евро продал Эммануэля Дениса в «Уотфорд», где в дебютном сезоне в рамках английской Премьер-лиги африканец проявил себя просто великолепно – 10 голов и 6 ассистов в 33 поединках. Неудивительно, что уже через год «шершни», вылетевшие в Чемпионшип, продали Денниса за 14,8 миллионов евро в «Ноттингем Форест».

В настоящий момент 26-летний Эммануэль Деннис продолжает оставаться на контракте в «Ноттингем Форест», хотя минувший сезон на правах аренды отыграл в «Башакшехире» и «Уотфорде».

4. Арсений Батагов

Стоимость трансфера: 1,83 млн евро

Дата трансфера: лето 2024

Маршрут трансфера: «Заря» → «Трабзонспор»

ФК Заря Луганск. Арсений Батагов

Арсений Батагов оказался в «Заре» летом 2022 года, перейдя свободным агентом из «Днепра-1». За два сезона центрбек зарекомендовал себя с наилучшей стороны в стане «черно-белых», что и позволило ему стать кандидатом в национальную сборную Украины, сыграть на футбольном турнире в рамках Олимпиады-2024 в Париже, а также получить приглашение от одного из лучших клубов нынешней турецкой Суперлиги «Трабзонспора».

Впрочем, чуть подробнее о переходе Батагова в турецкий клуб и его последствиях для луганского клуба мы совсем недавно рассуждали на страницах Sport.ua в рамках специального материала…

2-3. Назарий Русин

Стоимость трансфера: 2,5 млн евро

Дата трансфера: лето 2023

Маршрут трансфера: «Заря» → «Сандерленд»

ФК Заря Луганск. Назарий Русин

Воспитанник академий «Львова» и «Динамо» Назарий Русин впервые оказался в «Заре» в первой половине сезона-2019/20, когда отыграл за луганчан несколько месяцев на правах аренды из стана «бело-синих». В 14 матчах форвард отличился 9 результативными действиями (5 голов и 4 ассиста), что побудило «Динамо» вернуть игрока обратно, однако должного количества игрового времени в Киеве Назарий так и не получил, во многом из-за чего и возложенных надежд оправдать не смог.

Впоследствии Русин также отдавался «Динамо» в аренду варшавской «Легии», «Днепру-1» и «Черноморцу», а в августе 2022-го за 250 тысяч евро перешел в «Зарю» уже на полноценной основе. И вновь в луганской команде с Назарием произошло перевоплощение: в 30 матчах УПЛ он отличился 13 забитыми мячами и 6 результативными передачами, что привлекло в нападающему интерес из-за рубежа, хотя поговаривали и про «зондаж почвы» со стороны «Шахтера». В итоге летом минувшего года «Заря» за 2,5 миллиона евро продала Русина в «Сандерленд».

Ныне 25-летний Русин продолжает оставаться игроком «Сандерленда» – команды Чемпионшипа, за которую в минувшем сезоне Назарий сыграл 21 матч в лиге, отличившись крайне скромными 2 забитыми мячами.

2-3. Александр Караваев

Стоимость трансфера: 2,5 млн евро

Дата трансфера: лето 2019

Маршрут трансфера: «Заря» → «Динамо»

ФК Заря Луганск. Александр Караваев

Карьера правого фулбека Александра Караваева складывалась весьма занятным образом. Уроженец Херсона и воспитанник академии «Шахтера» так и не получил шанса сыграть хотя бы один официальный матч в футболке «оранжево-черных». Донецкий клуб предпочитал длительное время отправлять Караваева по арендам: «Севастополь», «Заря», «Фенербахче». Как и в случае с Русиным, период в луганской команде очень серьезно сказался на росте профессионального уровня Караваева, который осенью 2015 года даже дебютировал в национальной сборной Украины (в настоящий момент на счету Александра уже 49 матчей и 3 гола за «сине-желтых»).

Летом 2017 года «Шахтер», которым тогда руководил Паулу Фонсека, посчитал, что Караваев не нужен команде в будущем, и отпустил футболиста на полноценной основе в «Зарю» за сумму, размер которой так и не был раскрыт впоследствии даже на неофициальном уровне. А уже через два года после этого Александра за 2,5 миллиона евро подписало «Динамо», где Караваев абсолютно пришелся ко двору и уже сыграл более 150 официальных поединков.

В настоящий момент 32-летний Караваев продолжает оставаться игроком «Динамо», с которым имеет контракт до лета 2025-го.

1. Андрей Лунин

Стоимость трансфера: 8,5 млн евро

Дата трансфера: лето 2018

Маршрут трансфера: «Заря» → «Реал»

ФК Заря Луганск. Андрей Лунин

Летом 2018 года «Заре» удалось провернуть исторический для себя и в какой-то степени для всего клубного украинского футбола трансфер Андрея Лунина в «Реал». Чтобы футболист из УПЛ переехал в стан сильнейшей команды Европы (на тот момент «бланкос» выигрывали Лигу чемпионов на протяжении трех сезонов подряд!), ему нужно было соответствовать ряду очень высоких стандартов, и быть досконально изученным требовательными скаутами мадридцев.

В итоге за Лунина «Реал» выиграл конкуренцию у ряда других известных клубов Европы, в том числе и представителей АПЛ. А «Заре» удалось выторговать на повышенном интересе к своему вратарю на континенте 8,5 миллионов евро. Впрочем, с ходу стать ключевым вратарем в «Реале» Лунину прогнозируемо не удалось. «Бланкос» предпочли отправить Андрея набираться опыта и адаптироваться к испанскому футболу в аренду. Так Лунин успел поиграть за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо», причем за последних Андрей не побрезговал выступать даже на уровне Ла Лиги 2.

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Летом 2020 года Лунин вернулся в «Реал» и с тех пор остается в обойме первой команды «бланкос». Что правда, стабильную игровую практику в мадридском топ-клубе украинский вратарь начал получать лишь в минувшем сезоне, когда из-за тяжелой травмы надолго в лазарет слег основной кипер «бланкос» Тибо Куртуа. Сейчас, когда бельгиец выздоровел, перспективы 25-летнего Лунина вновь выглядят не особо радужными. Впрочем, совсем недавно и об этом актуальном вопросе мы на страницах Sport.ua рассуждали отдельно…