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  4. Экс-лидер атак Зари перешел в бразильский Мирасол
Бразилия
16 августа 2024, 10:46 |
421
0

Экс-лидер атак Зари перешел в бразильский Мирасол

Юри Фрейтас продолжит выступать на родине в Серии Б

16 августа 2024, 10:46 |
421
0
Экс-лидер атак Зари перешел в бразильский Мирасол
facebook.com/mirassolfc

28-летний центрфорвард Юри Фрейтас официально сменил клубную прописку, но остался играть в Бразилии.

Нападающий, который известен в Украине по выступлениям за «Зарю», перешел из «Витории», играющей в Серии А, в «Мирасол», представляющий Серию Б.

За «Виторию» Юри Фрейтас играл с лета минувшего года, отличившись 3 голами в 15 матчах минувшего сезона Серии Б и 1 забитым мячом в 5 поединках текущего сезона в Серии А.

Напомним, в сезоне-2017/18 Юри выступал в УПЛ за «Зарю» (30 матчей, 11 голов). Впоследствии луганскому клубу удалось выгодно продать бразильца в «Аль-Наср» из ОАЭ, получив компенсацию в 1,25 миллиона евро.

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Юри Фрейтас Заря Луганск трансферы Витория Салвадор чемпионат Бразилии по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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