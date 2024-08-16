Экс-лидер атак Зари перешел в бразильский Мирасол

28-летний центрфорвард Юри Фрейтас официально сменил клубную прописку, но остался играть в Бразилии.

Нападающий, который известен в Украине по выступлениям за «Зарю», перешел из «Витории», играющей в Серии А, в «Мирасол», представляющий Серию Б.

За «Виторию» Юри Фрейтас играл с лета минувшего года, отличившись 3 голами в 15 матчах минувшего сезона Серии Б и 1 забитым мячом в 5 поединках текущего сезона в Серии А.

Напомним, в сезоне-2017/18 Юри выступал в УПЛ за «Зарю» (30 матчей, 11 голов). Впоследствии луганскому клубу удалось выгодно продать бразильца в «Аль-Наср» из ОАЭ, получив компенсацию в 1,25 миллиона евро.