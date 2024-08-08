Заря будет жить. Почему продажа Батагова – позитивный знак для клуба

Ни для кого не секрет, что украинский клубный футбол в последние годы пребывает, мягко говоря, в затруднительном экономическом положении. Инвестиции в спорт № 1 в нашей стране продолжаются, даже на одиннадцатом году войны с российскими оккупантами, однако они значительно снизились, если сравнивать с «золотым» периодом начала 2010-х.

Луганская «Заря» – это клуб, который до начала военных действий на суверенной территории Украины являлся середняком, а то и аутсайдером отечественной Премьер-лиги. Уже после того, как серьезные проблемы начались у «Металлиста», «Днепра», «Карпат», «Таврии», донецкого «Металлурга» и ряда других клубов, которые ранее бились друг с другом за еврокубковые путевки от Украины, на авансцену вышла «Заря», которая под руководством Юрия Вернидуба обрела обширную фанатскую базу во всех уголках страны, так как эта команда демонстрировала бойцовский характер и зачастую была способна спасти даже самый неудачно складывающийся для нее поединок.

Неудивительно, что в какой-то момент «Заря» стала постоянным участником еврокубков, впрочем, в финансовом плане до уровня наших грандов – «Динамо» и «Шахтера» – луганский клуб все равно не дотягивал. Его главный инвестор и президент Евгений Геллер неоднократно давал понять, что рассчитывать «черно-белые» должны исключительно сами на себя, то есть выходить на самоокупаемость и самодостаточность, чтобы не зависеть от положения дел в других сферах бизнеса своего владельца.

liga.net. Евгений Геллер

Вполне логично, что в такой ситуации в «Заре» стали делать ставку на то, чтобы каждый сезон продавать одного или двух своих лидеров, на которых есть хороший спрос на рынке. Для этого, что правда, сперва требовалось как следует «засветить» и «раскрутить» игроков на международной арене, но для этого, собственно, перед «черно-белыми» и стоит в последние годы одна и та же задача – играть в еврокубках.

За последние десять лет «Заря» полностью переписала собственный топ-10 дорогостоящих продаж футболистов. Ныне он выглядит следующим образом: Лунин (8,5 млн евро), Караваев (2,5 млн евро), Русин (2,5 млн евро), Эммануэль Деннис (1,4 млн евро), Юри Фрейтас (1,25 млн евро), Кабаев (1,2 млн евро), Рафаэль Форстер (1,2 млн евро), Назарина (0,8 млн евро), Боли (0,6 млн евро), Харатин (0,6 млн евро).

Эти деньги, в совокупности с получаемым вознаграждением от УЕФА за участие в еврокубках, и составляли костяк бюджета «Зари» от сезона к сезону, позволяя клубу существовать по той модели, которую для него избрал Евгений Геллер, то есть не заглядывать в карман инвестора, а максимально рассчитывать на свои силы.

Впрочем, откровенных ошибок и трансферных просчетов в «Заре» также хватало. В основном это связано с ситуациями, когда луганский клуб оказывался неспособен вовремя продать того или иного футболиста, который впоследствии отказывался продлевать контракт и это приводило к потере ценного актива, как в финансовом, так и в кадровом плане. Без каких-либо отступных или потенциальных «дивидендов» в будущем. Только за последнее время подобным образом «Зарю» покинули Алефиренко, Снурницын, Нагнойный, Хлань – игроки, на которых был спрос на рынке, но по которым топ-менеджмент луганчан так и не сумел сторговаться с потенциальными покупателями, оставив «черно-белых» де-факто «с носом».

Нынешним летом «Заря» рисковала вновь оказаться в подобного рода проигрышной ситуации. Все дело в том, что контракт одного из лидеров нынешней луганской команды центрбека Арсения Батагова действовал до лета 2025-го, а продлевать его прямо сейчас футболист наотрез отказывался. Защитник проявлял заинтересованность в смене команды, чего в принципе не скрывал, однако первоначально Евгений Геллер буквально ошарашил всех своим финансовым запросом по отступным для Батагова – более 5 миллионов евро.

ФК Заря. Арсений Батагов

Желающих заплатить такие деньги за футболиста, который пусть и имеет на своем счету в 22 года 8 поединков в рамках еврокубков (квалификация Лиги Европы, квалификация Лиги конференций и групповой раунд Лиги конференций), однако не провел еще ни одного матча за сборную Украины, прогнозируемо не оказалось. Интерес загребского «Динамо», нидерландского АЗ, австрийского «Ред Булл Зальцбург», а также заокеанского «Нью-Йорк Ред Буллз» очень быстро угас, когда стало понятно, что первоначальные оценки сторон разнятся в такой существенной степени, что даже многораундовые переговоры ни к каким договоренностям не приведут.

Казалось бы, Батагов вполне может стать очередным провальным кейсом для «Зари», когда клуб так и не смог выжать пристойное финансовое подкрепление для своего бюджета и потеряет игрока бесплатно, но… Буквально в последний момент ситуация изменилась, и топ-менеджмент луганчан за это можно лишь похвалить.

Согласно последним данным, Батагов уже де-факто является игроком «Трабзонспора». По нашей информации, турецкий клуб заплатит за украинского центрбека 2,3 миллиона евро, а также в соглашении будет прописан бонус в размере 500 тысяч евро, который «Заря» сможет получить при выполнении ряда условий. Кроме того, за «черно-белыми» останется 10% экономических прав на игрока, а это означает, что при перепродаже Батагова «Трабзонспор» будет обязан десятую часть суммы, полученной от потенциальной сделки, перевести на счета «Зари». Сам же Батагов уже согласовал трехлетнее трудовое соглашение с «бордово-синими», которое содержит опцию пролонгации еще на 12 месяцев.

Trabzonspor’un yeni transferi Arseniy Batagov, UEFA listesine eklendi. pic.twitter.com/ENQgeNxlfC — 61saat (@61saat) August 8, 2024

Трансфер Батагова однозначно позволит «Заре» закрыть вопрос по поводу дальнейшего функционирования клуба, чтобы не зависеть всерьез от финансовых вливания извне. Как минимум ближайший сезон луганчане могут провести более-менее спокойно, хотя и в определенном режиме экономии средств.

Если в минувшем сезоне, по приблизительным оценкам, бюджет «Зари» составлял около 5 миллионов евро, то сейчас он, очевидно, будет сокращен до 3,5-4 миллионов евро. Уход опытных Чурко, Бутко, Данченко и Мишнева позволил «черно-белым» несколько облегчить бюджет зарплат, что вместе с хорошим выторгом за Батагова позволяет «Заре» снизить расходы и чуть больше сфокусироваться на омоложении состава.

Ставка на молодежь – более чем естественное стремление для нынешней «Зари». В свое время приглашение того же Батагова позволило луганчанам не только получить хорошего защитника, но и сейчас привело к финансовой прибыли. Другое дело, что конкуренция в УПЛ в настоящий момент растет, и как минимум в сезоне-2024/25 «Зарю» точно сложно называть фаворитом в борьбе хотя бы за третье место, так как среди претендентов еще есть как минимум «Полесье», «Кривбасс», «Карпаты», «Рух», да и «Александрию» с «Ворсклой» и ЛНЗ со счетов сбрасывать явно не стоит.

Системный сбой, который случился в «Заре» в минувшем сезоне и привел к десятой позиции, а вместе с ней – к отсутствию возможности выступать в еврокубках, напрямую скажется на бюджете луганского клуба чуть позднее, так как УЕФА выплачивает вознаграждение участникам своих турниров несколько позже. Поэтому, не стоит исключать, что для успешного функционирования, без режима строгой экономии, «Заре» нынешним летом придется продать еще как минимум одного значимого для первой команды исполнителя. Наиболее явный кандидат здесь – это панамец Эдуардо Герреро, которого, по слухам, Евгений Геллер оценивает сейчас в 4-5 миллионов евро. И в ситуации с заокеанским легионером «Заря» еще может немного подождать, чтобы «покачать» свои условия, ведь контракт Герреро с украинским клубом рассчитан еще на три года.

Как бы там ни было, а прямо сейчас продажа Батагова – это единственное правильное решение для «Зари». Если бы клуб продолжал упорствовать и выставлять баснословные ценники на игрока, то рисковал бы оказаться и без денег, и без футболиста, которого привычно за отсутствие мотивации и желания идти навстречу интересам «черно-белых» пришлось бы ссылать в дубль. А так, кажется, в выигрыше остались все стороны – «Трабзонспор» подписал исполнителя, на которого рассчитывает прямо сейчас и в среднесрочной перспективе, Батагов получит шанс проявить себя в другом чемпионате и, по возможности, продемонстрировать еще больший прогресс на поле, а «Заря»… «Заря», как мы уже выяснили, не наступила на прежние грабли, и «разбавила» свой топ-10 наиболее дорогостоящих продаж футболистов еще одной фамилией, получив также прекрасную возможность взрастить другого талантливого и востребованного на рынке исполнителя – например, того же Габриэля Эскинью или Жана Тронтеля, которые пополнили состав луганчан в текущее трансферное окно…