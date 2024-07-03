Трансфер одного из топ-бомбардиров УПЛ в Динамо сорвался. Известна причина

Нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро заинтересовал киевское «Динамо».

Однако по информации ТаТоТаке, киевлянам не удалось договориться с «Зарей» о трансфере панамского нападающего. «Динамо» предлагало за Герреро Шепелева или Андриевского плюс определенную сумму денег, однако президент луганского клуба Геллер отклонил это предложение. Руководство «Зари» ожидает, что после Копа Америка, где Эдуардо играет за Панаму, цена на футболиста возрастет и его удастся продать 4-5 миллионов евро. «Динамо» не готово платить такую сумму за игрока.

В сезоне УПЛ Эдуардо Герреро провел 23 матча за «Зарю», отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет купить еще одного лидера «Днепра-1», на которого нацелился «Шахтер».