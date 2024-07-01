Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 13:55 | Обновлено 01 июля 2024, 14:37
2613
5

Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер

Валентин Рубчинский может перейти в киевский клуб

01 июля 2024, 13:55 | Обновлено 01 июля 2024, 14:37
2613
5
Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
СК Днепр-1. Валентин Рубчинский

22-летний полузащитник «Днепра-1» и олимпийской сборной Украины по футболу Валентин Рубчинский может летом сменить клубную прописку.

По информации источника, киевский футбольный клуб «Динамо» вошел в переговоры по Валентину Рубчинскому, киевский клуб пока является главным фаворитом на подписание футболиста. Определенную заинтересованность в 22-летнем хавбеке также проявляет житомирское «Полесье». Контракт одного из главных активов «Днепра-1» заканчивается через год.

В нынешнем сезоне Рубчинский сыграл 35 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что на трансфер Рубчинского нацелился «Шахтер»

По теме:
МАМАРДАШВИЛИ: «Я поеду туда только в том случае, если буду играть»
Ярмоленко признался, кто был лучшим футболистом: Ребров или Шевченко?
Большой выбор. Названы клубы, которые хотят подписать Цыганкова после Евро
Валентин Рубчинский Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекордное представительство Украины, Синнер vs Алькарас, приятный жребий
Теннис | 01 июля 2024, 07:00 7
Рекордное представительство Украины, Синнер vs Алькарас, приятный жребий
Рекордное представительство Украины, Синнер vs Алькарас, приятный жребий

Превью к Уимблдонскому турниру

С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
Футбол | 30 июня 2024, 22:29 0
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024

30 июня англичане одолели Словакию и вышли на Швейцарию в четвертьфинале ЧЕ

Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Футбол | 01.07.2024, 00:23
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Футбол | 01.07.2024, 07:50
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Whoscored назвал лучшего украинского футболиста на Евро-2024
Футбол | 01.07.2024, 14:32
Whoscored назвал лучшего украинского футболиста на Евро-2024
Whoscored назвал лучшего украинского футболиста на Евро-2024
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Это бы было конечно очень годно.
Ответить
+2
Alexander Киев
Ні слова про Шахтар у статті, зате заголовок:
"на якого націлився Шахтар "   пишіть вже Реал та Баварія
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Теперь все понятно. Готовят замену Шапе, а того - на продажу
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
29.06.2024, 08:49 17
Бокс
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
01.07.2024, 06:49 45
Футбол
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
29.06.2024, 20:57 67
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
29.06.2024, 18:59 1
Бокс
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
29.06.2024, 23:47 4
Бокс
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем