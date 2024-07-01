Динамо хочет купить лидера Днепра-1, на которого нацелился Шахтер
Валентин Рубчинский может перейти в киевский клуб
22-летний полузащитник «Днепра-1» и олимпийской сборной Украины по футболу Валентин Рубчинский может летом сменить клубную прописку.
По информации источника, киевский футбольный клуб «Динамо» вошел в переговоры по Валентину Рубчинскому, киевский клуб пока является главным фаворитом на подписание футболиста. Определенную заинтересованность в 22-летнем хавбеке также проявляет житомирское «Полесье». Контракт одного из главных активов «Днепра-1» заканчивается через год.
В нынешнем сезоне Рубчинский сыграл 35 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что на трансфер Рубчинского нацелился «Шахтер»
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