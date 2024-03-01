Украина. Премьер лига01 марта 2024, 14:49 |
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Больше 5 млн евро. Заря оценила своего ключевого игрока
Геллер надеется заработать на трансфере Батагова
01 марта 2024, 14:49 |
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Президент «Зари» Евгений Геллер отрицает, что получал предложения по защитнику Арсению Батагову, но рассчитывает на выгодные варианты после Олимпиады.
«Ни одного официального предложения по Батагову не было. МЛС? Вообще не слышал. Батагов стоит 5 миллионов? Я считаю, что он стоит дороже».
«А после того, как он хорошо сыграет на Олимпиаде, он будет стоить еще дороже», — сказал Геллер.
В нынешнем сезоне 21-летний центральный защитник провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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