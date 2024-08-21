В среду, 21 августа 2024 года, проходит матч третьего предварительного раунда Кубка Украины между «Олимпией» (Савинцы) и «Зарей» (Луганск).

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На 15-й минуте поединка полузащитник луганчан Владислав Вакула имел шанс открыть счет в матче, но вместо этого получил тяжелую травму колена, так и не сумев коснуться мяча.

Игроку несколько минут оказывали помощь на футбольном поле, после чего он был заменен. Поле Владислав покидал под руки врачей.

ФОТО. Выгнулось колено. Вакула получил страшную травму в матче Кубка Украины