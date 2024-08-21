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Кубок Украины
21 августа 2024, 13:49 | Обновлено 21 августа 2024, 14:20
1115
2

ФОТО. Выгнулось колено. Вакула получил страшную травму в матче Кубка

Футболист был заменен на 19-й минуте поединка против «Олимпии»

21 августа 2024, 13:49 | Обновлено 21 августа 2024, 14:20
1115
2
ФОТО. Выгнулось колено. Вакула получил страшную травму в матче Кубка
FootballHub

В среду, 21 августа 2024 года, проходит матч третьего предварительного раунда Кубка Украины между «Олимпией» (Савинцы) и «Зарей» (Луганск).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 15-й минуте поединка полузащитник луганчан Владислав Вакула имел шанс открыть счет в матче, но вместо этого получил тяжелую травму колена, так и не сумев коснуться мяча.

Игроку несколько минут оказывали помощь на футбольном поле, после чего он был заменен. Поле Владислав покидал под руки врачей.

ФОТО. Выгнулось колено. Вакула получил страшную травму в матче Кубка Украины

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Кубок Украины по футболу Заря Луганск Олимпия Савинцы Владислав Вакула травма травма колена фото
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
В шахматах таких травм еще не было...
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