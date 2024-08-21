Янг Бойз – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

21 августа на «Ванкдорф» пройдет первый матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Янг Бойз» встретится с «Галатасараем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Янг Бойз»

Команда собрала немало трофеев в прошлом веке. Но после 80-х лет долгое время ничего значимого добиваться не получалось. Новый подъем начался фактически в конце прошлого десятилетия. В итоге именно «осы» перехватили эстафету лидерства у «Базеля». Весной они взяли уже шестой титул, начиная с «золота» розыгрыша 2017/2018. Но в мае сделали ставку на Патрика Рамена, что удачно проявил себя в прошлом сезоне с «Винтертуром». Старт на новом месте у этого наставника был провальным. Сначала фаворит и вовсе проиграл трижды кряду, а потом свели к 2:2 матчи с «Цюрихом» и «Ивердон-Спорт». Так что к старту в Лиге чемпионов «желто-черные» подошли, находясь на самом дне турнирной таблицы швейцарского первенства – непривычно и, конечно же, хочется реванш на евроарене. В Кубке зато устроили разгром 10:0, но совсем уж скромному сопернику.

«Галатасарай»

Клуб в прошлом сезоне сумел защитить свой чемпионский титул, а это было крайне непросто: «Фенербахче» долго и упорно вел гонку, сдувшись только на финишном отрезке. Но после летних каникул Окан Бурук и его подопечные получили настоящий «холодный душ»: в Суперкубке Турции они не просто проиграли одному из вечных врагов, «Бешикташу», но были разгромлены 0:5, с первым пропущенным на самом старте, и удалением Нельссона ближе к финальному свистку. Понятно, что потом «кроваво-золотые» пытались реваншироваться, но с «Хатайспор» была волевая победа 2:1, с голами на 80-й и даже 90-й минуте. На поле «Коньяспора» уже было проще, но все равно выиграли с минимальной разницей, за счет мяча Йылмаза на 59-й минуте – он оформил 2:1.

Статистика личных встреч

Летом 2016-го года стороны играли в неофициальном Кубке Часов, и тогда все закончилось ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем явным, гостей. Но они тоже не идеальны, особенно в обороне, потому пока ограничимся вариантом с «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,75).