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Лига чемпионов Квалификация
Янг Бойз
21.08.2024 22:00 – FT 3 : 2
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 августа 2024, 02:47 | Обновлено 22 августа 2024, 02:53
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0

Янг Бойз – Галатасарай – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации

22 августа 2024, 02:47 | Обновлено 22 августа 2024, 02:53
60
0
Янг Бойз – Галатасарай – 3:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Яркий матч с пятью голами сыграли швейцарский Янг Бойз и турецкий Галатасарай (3:2).

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 21 августа

Янг Бойз (Швейцария) – Галатасарай (Турция) – 3:2

Голы: Монтейру 3, 45+4, Угринич, 86 (пен) – Батшуайи, 66, 72

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! С пенальти забил Филип Угринич (Янг Бойз).
84’
Абдулкерим Бардакчи (Галатасарай) получает красную карточку.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Галатасарай).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Галатасарай).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Joel Monteiro (Янг Бойз).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Joel Monteiro (Янг Бойз).
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Галатасарай Янг Бойз Миши Батшуайи Лига чемпионов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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