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  4. Лига чемпионов. Спарта обыграла Мальме. Яркий матч Янг Бойз и Галатасарая
Лига чемпионов Квалификация
Янг Бойз
21.08.2024 22:00 – FT 3 : 2
Галатасарай
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Лига чемпионов
22 августа 2024, 00:23 | Обновлено 22 августа 2024, 00:52
155
0

Лига чемпионов. Спарта обыграла Мальме. Яркий матч Янг Бойз и Галатасарая

Вечером 21 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации

22 августа 2024, 00:23 | Обновлено 22 августа 2024, 00:52
155
0
Лига чемпионов. Спарта обыграла Мальме. Яркий матч Янг Бойз и Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо на условно домашнем стадионе в польском Люблине проиграло первый матч против РБ Зальцбург (0:2).

Мальме из Швеции на домашней арене уступил пражской Спарте (0:2).

Мирным исходом завершился поединок между командами Мидтьюлланд (Дания) и Слован Братислава (1:1).

Яркий матч с пятью голами сыграли швейцарский Янг Бойз и турецкий Галатасарай (3:2).

Ответные поединки запланированы на 27 и 28 августа. Команды, которые выиграют противостояние Q4 ЛЧ, попадут в основной раунд Лиги чемпионов. Команды, которые проиграют, осенью будут играть в основном раунде Лиге Европы.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 21 августа

Динамо Киев (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2

Голы: Нене Доржелес, 29, Кьергор, 50 (пен)

Мальме (Швеция) – Спарта Прага (Чехия) – 0:2

Голы: Стригер-Ларсен, 31 (автогол), Ринеш, 89

Мидтьюлланд (Дания) – Слован Братислава (Словакия) – 1:1

Голы: Чилуфья, 79 – Блэкман, 59

Янг Бойз (Швейцария) – Галатасарай (Турция) – 3:2

Голы: Монтейру 3, 45+4, Угринич, 86 (пен) – Батшуайи, 66, 72

Все результаты и пары Q4 Лиги чемпионов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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