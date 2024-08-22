Лига чемпионов. Спарта обыграла Мальме. Яркий матч Янг Бойз и Галатасарая
Вечером 21 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации
Вечером 21 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевское Динамо на условно домашнем стадионе в польском Люблине проиграло первый матч против РБ Зальцбург (0:2).
Мальме из Швеции на домашней арене уступил пражской Спарте (0:2).
Мирным исходом завершился поединок между командами Мидтьюлланд (Дания) и Слован Братислава (1:1).
Яркий матч с пятью голами сыграли швейцарский Янг Бойз и турецкий Галатасарай (3:2).
Ответные поединки запланированы на 27 и 28 августа. Команды, которые выиграют противостояние Q4 ЛЧ, попадут в основной раунд Лиги чемпионов. Команды, которые проиграют, осенью будут играть в основном раунде Лиге Европы.
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 21 августа
Динамо Киев (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2
Голы: Нене Доржелес, 29, Кьергор, 50 (пен)
Мальме (Швеция) – Спарта Прага (Чехия) – 0:2
Голы: Стригер-Ларсен, 31 (автогол), Ринеш, 89
Мидтьюлланд (Дания) – Слован Братислава (Словакия) – 1:1
Голы: Чилуфья, 79 – Блэкман, 59
Янг Бойз (Швейцария) – Галатасарай (Турция) – 3:2
Голы: Монтейру 3, 45+4, Угринич, 86 (пен) – Батшуайи, 66, 72
Все результаты и пары Q4 Лиги чемпионов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Педриньо не исключает вариант с получением украинского гражданства
Винисиус отклонил предложение из Саудовской Аравии