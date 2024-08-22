21.08.2024 22:00 – FT 0 : 2
Лига чемпионов22 августа 2024, 02:12 | Обновлено 22 августа 2024, 02:20
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Мальме – Спарта Прага – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации
22 августа 2024, 02:12 | Обновлено 22 августа 2024, 02:20
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Вечером 21 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мальме из Швеции на домашней арене уступил пражской Спарте (0:2).
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 21 августа
Мальме (Швеция) – Спарта Прага (Чехия) – 0:2
Голы: Стригер-Ларсен, 31 (автогол), Ринеш, 89
Видео голов и обзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Мацей Рынеш (Спарта Прага).
31’
ГОЛ ! Автогол забил Йенс Стрюгер-Ларсен (Мальмё).
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