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Лига чемпионов Квалификация
Мальмё
21.08.2024 22:00 – FT 0 : 2
Спарта Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 августа 2024, 02:12 | Обновлено 22 августа 2024, 02:20
12
0

Мальме – Спарта Прага – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации

22 августа 2024, 02:12 | Обновлено 22 августа 2024, 02:20
12
0
Мальме – Спарта Прага – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Мальме

Вечером 21 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мальме из Швеции на домашней арене уступил пражской Спарте (0:2).

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 21 августа

Мальме (Швеция) – Спарта Прага (Чехия) – 0:2

Голы: Стригер-Ларсен, 31 (автогол), Ринеш, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Мацей Рынеш (Спарта Прага).
31’
ГОЛ ! Автогол забил Йенс Стрюгер-Ларсен (Мальмё).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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