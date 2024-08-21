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Лига чемпионов Квалификация
Мальмё
21.08.2024 22:00 - : -
Спарта Прага
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Лига чемпионов
21 августа 2024, 12:59 | Обновлено 21 августа 2024, 13:09
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0

Мальме – Спарта. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Команды сразятся за выход в основной этап соревнования

21 августа 2024, 12:59 | Обновлено 21 августа 2024, 13:09
201
0
Мальме – Спарта. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа на «Эледа» пройдет первый матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Мальме» встретится со «Спартой» (Прага). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Мальме»

Команда считается, может, и не самым большим грандом своей страны. Но периодически добирается до чемпионского звания, подтверждая свои амбиции и радуя болельщиков – именно так произошло и в прошлом розыгрыше. Но хочется подтвердить свои успехи на внутренней арене долгожданным прорывом в Лиге чемпионов. Первого противника по квалификации клуб прошел без особенных проблем. Но в прошлом раунде уже ждал явно более мощный и опытный оппонент – ПАОК. В Швеции скандинавы дважды выходили вперед – Нанаси сначала ассистировал Янссону, а потом забил сам, но Тайсон и Баба отвечали своими голами, в итоге сведя к 2:2. Все решилось в Салониках. Там снова была зрелищная ничья в основное время, и, переведя спор в овертайм, скандинавы выиграли его, забив решающий мяч и оформив итоговые 4:3.

«Спарта» (Прага)

Клуб считается одним из главных грандов футбола в своей страны – в историческом плане. Но в последние годы мало что получалось, гранда конкуренты оттеснили на вторые роли. И только сейчас удалось отвоевать себе чемпионский титул. И заодно команда получила право попробовать свои силы в квалификации главного еврокубка. Размявшись на явных аутсайдерах из «Шемрок Роверс» (2:0 в Ирландии, 4:2 дома), в прошлом раунде отбора Лиги чемпионов уже была дуэль с опытным и амбициозным коллективом из столицы соседней страны. В Праге в середине второго тайма Дава вывел гостей вперед, но Виктор Олатунджи успел сравнять счет. В Бухаресте Бирманчевич уже к 37-й минуте оформил дубль и отдал передачу. Хотя после перерыва Олару и Эджума и ассистировали друг другу, но все-таки это позволило румынам только проиграть минимально.

Статистика личных встреч

Десять лет назад, в 2014-м, стороны уже играли в квалификации. И шведы прошли дальше по правилу выездного гола: 2:4 в Чехии, 2:0 дома. Потом команды успели обменяться победами в товарищеских матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом первого поединка скандинавов. Но гости тоже бойкие сейчас, стоит ставить на нейтральные «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,77).

Прогноз Sport.ua
Мальмё
21 августа 2024 -
22:00
Спарта Прага
Тотал больше 2.5 1.77 Сделать ставку
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Мальме Спарта Прага Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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