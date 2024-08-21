Тренер Синнера – о допинговом деле: «Яннику просто не повезло»
Даррен Кэхилл уверен, что со стороны итальянца не было никакой халатности
Даррен Кэхилл, тренер Янника Синнера, прокомментировал ситуацию с положительными допинг-пробами итальянского теннисиста.
«Он никогда бы ничего не сделал намеренно. Ему просто не повезло оказаться в неудачной ситуации. Все узнали правду, он невиновен, с его стороны не было никакой халатности. Надеюсь, что он сможет оставить это позади и продолжать играть и становиться лучше.
Вы могли заметить большие изменения в его физическом состоянии и эмоциях на корте, это измотало его физически и ментально, он заболел тонзиллитом и пропустил Олимпиаду. Мы просто благодарны за то, что его не дисквалифицировали», – сказал Кейхилл в эфире ESPN.
Отметим, что Синнеру удалось доказать, что запрещенный препарат клостебол попал в его организм во время массажа. Он избежал дисквалификации.
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