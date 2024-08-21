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ATP
21 августа 2024, 12:44 | Обновлено 21 августа 2024, 13:09
247
1

Тренер Синнера – о допинговом деле: «Яннику просто не повезло»

Даррен Кэхилл уверен, что со стороны итальянца не было никакой халатности

21 августа 2024, 12:44 | Обновлено 21 августа 2024, 13:09
247
1
Тренер Синнера – о допинговом деле: «Яннику просто не повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даррен Кэхилл

Даррен Кэхилл, тренер Янника Синнера, прокомментировал ситуацию с положительными допинг-пробами итальянского теннисиста.

«Он никогда бы ничего не сделал намеренно. Ему просто не повезло оказаться в неудачной ситуации. Все узнали правду, он невиновен, с его стороны не было никакой халатности. Надеюсь, что он сможет оставить это позади и продолжать играть и становиться лучше.

Вы могли заметить большие изменения в его физическом состоянии и эмоциях на корте, это измотало его физически и ментально, он заболел тонзиллитом и пропустил Олимпиаду. Мы просто благодарны за то, что его не дисквалифицировали», – сказал Кейхилл в эфире ESPN.

Отметим, что Синнеру удалось доказать, что запрещенный препарат клостебол попал в его организм во время массажа. Он избежал дисквалификации.

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допинг Янник Синнер
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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serhiy
Він просто "обраний ".
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