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Лига чемпионов
21 августа 2024, 03:49 | Обновлено 21 августа 2024, 04:51
321
0

ВИДЕО. Раньше было лучше? В Лиге чемпионов изменился гимн

Теперь перед матчами будет звучать другая версия всеми известной песни

21 августа 2024, 03:49 | Обновлено 21 августа 2024, 04:51
321
0
ВИДЕО. Раньше было лучше? В Лиге чемпионов изменился гимн
Getty Images/Global Images Ukraine

Организация УЕФА объявила об изменениях в гимне Лиги чемпионов, который будет звучать на всех стадионах перед матчами турнира.

В новом сезоне изменится не только гимн. В кампании 2024/25 предусмотрено увеличение количества участников основного этапа до 36 команд, при этом групповой этап будет заменен на «швейцарскую» систему.

Кроме того, календарь Лиги чемпионов был существенно переработан. Матчи нового формата будут проводиться со вторника по четверг, а не только по вторникам и средам, как было ранее. Все 18 поединков заключительного тура состоятся в один игровой день - 29 января.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

ВИДЕО. Раньше было лучше? В Лиге чемпионов изменился гимн

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Лига чемпионов гимн видео
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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