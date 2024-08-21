Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал победу своей команды над Левым Берегом (1:0) в матче 3-го тура УПЛ:

«Победа – самый лучший подарок, который можно получить в день рождения. Мне очень приятно. Если говорить об игре в целом, мы начали очень хорошо, однако не хватало скорости в атаке, чтобы создать больше голевых случаев на части поля соперника.

Мы могли и должны были действовать лучше. Однако у нас была хорошо организованная оборона. Были некоторые передачи с длинными передачами. Во всяком случае, в первом тайме мы действовали стабильно, однако недостаточно хорошо и опасно.

Во второй половине несколько изменили, позиционирование стало лучше, благодаря чему мы создали больше шансов. Также мы имели отличный контроль во время контратак. В конце концов, выиграли со счетом 1:0. Могли забить больше во втором тайме, но должны удовлетвориться этим счетом, ведь результат – это главное.

Не идеальная игра с нашей стороны, особенно первой половины, однако мы показали много качеств и хорошие атаки во второй. Я доволен результатом. Всегда говорю, что нужно искать способы выиграть матч. Так мы и делаем: пытаемся атаковать, совершаем быстрые переходы. Мы заслужили победу».

ВИДЕО. Пушич рассказал о факторах победы Шахтера над Левым Берегом