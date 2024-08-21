Сенсационное возвращение. Ман Сити подпишет звезду Ла Лиги

Английский «Манчестер Сити» вскоре подпишет немецкого полузащитника каталонской «Барселоны» Илкая Гюндогана, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, контракт 33-летнего футболиста с «горожанами» будет действовать лишь до завершения сезона 2024/25.

Также отмечается, что, несмотря на действующий рабочий договор Илкая с «Барселоной», «Манчестер Сити» не придется платить за трансфер игрока.

В прошлой кампании Илкай Гюндоган провел 51 матч за «Барселону», отметившись 5 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

Недавно Илкай Гюндоган завершил карьеру в национальной сборной Германии.