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Англия
21 августа 2024, 12:46 | Обновлено 21 августа 2024, 12:50
2562
2

Сенсационное возвращение. Ман Сити подпишет звезду Ла Лиги

Илкай Гюндоган покинет «Барселону»

21 августа 2024, 12:46 | Обновлено 21 августа 2024, 12:50
2562
2
Сенсационное возвращение. Ман Сити подпишет звезду Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Английский «Манчестер Сити» вскоре подпишет немецкого полузащитника каталонской «Барселоны» Илкая Гюндогана, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, контракт 33-летнего футболиста с «горожанами» будет действовать лишь до завершения сезона 2024/25.

Также отмечается, что, несмотря на действующий рабочий договор Илкая с «Барселоной», «Манчестер Сити» не придется платить за трансфер игрока.

В прошлой кампании Илкай Гюндоган провел 51 матч за «Барселону», отметившись 5 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

Недавно Илкай Гюндоган завершил карьеру в национальной сборной Германии.

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Барселона трансферы Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Serhii P.
Певно, домовився про розірвання контракту з "Барселоною". Його підписали в "Барсу" також вільним агентом. 
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0
antt
Виходить в Барселоні може заграти тепер лише Мессі. Із відомих і досвідчених гравців. Пішов Левандовський і щось не дуже. Гюндогана на рік вистачило. Але якто так і при контракті з Барсою повертається безкоштовно в Сіті.
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0
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