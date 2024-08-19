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  4. «Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
Италия
19 августа 2024, 11:20 |
897
0

«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому

Артем сыграл первый официальный матч за римский клуб

19 августа 2024, 11:20 |
897
0
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 августа прошел матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

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Поединок состоялся на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. Для украинца это был дебютный официальный матч за волков.

Известное римское издание Roma Today оценило выступление украинского нападающего в этом матче.

«Дебют, который украинскому нападающему надо забыть. Его закрыли центральные защитники «Кальяри». Единственным его достижением в этом матче стал удар в перекладину с хорошей позиции», – говорится в издании.

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Рома Рим Серия A Кальяри чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник
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