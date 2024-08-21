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  4. Легенда Карпат назвал главный козырь Динамо накануне игры с РБ Зальцбург
Лига чемпионов
21 августа 2024, 14:06 |
479
0

Легенда Карпат назвал главный козырь Динамо накануне игры с РБ Зальцбург

Игорь Худобяк считает самоотдачу основным преимуществом киевлян

21 августа 2024, 14:06 |
479
0
Легенда Карпат назвал главный козырь Динамо накануне игры с РБ Зальцбург
ФК Карпаты. Игорь Худобяк

Легендарный экс-футболист львовских «Карпат» Игорь Худобяк поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между киевским «Динамо» и австрийским «РБ Зальцбург»:

«Ожидаю хорошей игры от «Динамо», надеюсь, что игроки порадуют болельщиков, хотя сам матч наверняка будет достаточно сложным, потому что все же на кону Лига чемпионов. Думаю, что неожиданностей в составе «Динамо» не будет. Киевляне показали в первых матчах этого сезона хорошую игру, поэтому прогнозирую что их не будет, хотя матч покажет, возможно, какие-то сюрпризы будут.

Соперник «Динамо» всегда был достоин группового этапа Лиги чемпионов, поэтому эта игра будет сложной. Однако «Динамо» набрало хорошую форму, думаю, что киевляне смогут сыграть в свою игру. Если они сыграют в свою игру, используют свои моменты, то должны пройти австрийцев. Но в этой игре не решится вопрос прохода в основную часть турнира, все будет решаться на стадионе в Зальцбурге.

Сильными сторонами «Динамо» перед этим матчем является командная игра и то, как футболисты отдаются на поле, как они делают то, что хочет от них видеть тренер. Это их основной козырь. К сожалению, я не смотрел матч против «Карпат», но вряд ли этот поединок может быть показательным для «Зальцбурга». Против австрийцев лидерские качества должны проявлять опытные футболисты, такие как Ярмоленко. У соперников не такая возрастная команда, меньше опыта, чем у некоторых футболистов «Динамо», поэтому будет многое зависеть от опытных футболистов киевлян».

Матч «Динамо» Киев – «РБ Зальцбург» состоится 21 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург
Дмитро Вербинський Источник: NV.ua
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