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Испания
21 августа 2024, 12:32 |
469
1

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал полузащитника Челси

Конор Галлахер продолжит карьеру в Ла Лиге

21 августа 2024, 12:32 |
469
1
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал полузащитника Челси
ФК Атлетико Мадрид. Конор Галлахер

Мадридский «Атлетико» официально объявил о подписании английского полузащитника лондонского «Челси» Конора Галлахера.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с «матрасниками» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации известного инсайдера Фабрицио Романо она составляет 42 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Конор Галлахер провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Ранее «Атлетико» официально объявил о подписании нападающего «Ман Сити» Хулиана Альвареса.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Атлетико Мадрид
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Комментарии 1
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pricolist
таких кретинів,  як в Челсі, світ ще не бачив. Продати ключового гравця за копійки по нинішнім маркам і набирати шлак за десятки мільйонів
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