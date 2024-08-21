ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал полузащитника Челси

Мадридский «Атлетико» официально объявил о подписании английского полузащитника лондонского «Челси» Конора Галлахера.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с «матрасниками» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации известного инсайдера Фабрицио Романо она составляет 42 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Конор Галлахер провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Ранее «Атлетико» официально объявил о подписании нападающего «Ман Сити» Хулиана Альвареса.