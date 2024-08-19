Ротань рассказал, каких игроков Динамо и Шахтер не отпустили на Олимпиаду

Бывший тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что надеялся увидеть на Олимпиаде-2024 вратаря и защитника Динамо Руслана Нещерета и Константина Вивчаренко, а также хавбека Шахтера Артема Бондаренко, но клубы их не отпустили.

«Стояла задача выйти из группы. Считаю, что в нынешней ситуации Украина на всех таких турнирах больших должна выходить из группы. Вы видели отношение других сборных. У Марокко, по сути, национальная сборная приехала. У Аргентины были известные игроки – Отаменди, Симеоне, Альварес. У Ирака были игроки сборной».

«Мы же поняли, что нам будет сложно собрать основной состав. Я надеялся, что с нами на 99% будет Артем Бондаренко. Думал, что будут Руслан Нещерет и Константин Вивчаренко. Было бы намного лучше и мы могли претендовать на большее».

«Я понимаю, когда зарубежные клубы так себе ведут и не отпускают игроков. Но, мне кажется, в Украине нужно быть патриотичнее. Мы могли добиться большего, если бы клубы отнеслись к этому серьезнее», – сказал Ротань.