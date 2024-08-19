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  4. Ротань рассказал, каких игроков Динамо и Шахтер не отпустили на Олимпиаду
Футбол
19 августа 2024, 21:13 | Обновлено 19 августа 2024, 21:43
3629
8

Ротань рассказал, каких игроков Динамо и Шахтер не отпустили на Олимпиаду

Тренер надеялся на Нещерета, Вивчаренко и Бондаренко

19 августа 2024, 21:13 | Обновлено 19 августа 2024, 21:43
3629
8
Ротань рассказал, каких игроков Динамо и Шахтер не отпустили на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Бывший тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что надеялся увидеть на Олимпиаде-2024 вратаря и защитника Динамо Руслана Нещерета и Константина Вивчаренко, а также хавбека Шахтера Артема Бондаренко, но клубы их не отпустили.

«Стояла задача выйти из группы. Считаю, что в нынешней ситуации Украина на всех таких турнирах больших должна выходить из группы. Вы видели отношение других сборных. У Марокко, по сути, национальная сборная приехала. У Аргентины были известные игроки – Отаменди, Симеоне, Альварес. У Ирака были игроки сборной».

«Мы же поняли, что нам будет сложно собрать основной состав. Я надеялся, что с нами на 99% будет Артем Бондаренко. Думал, что будут Руслан Нещерет и Константин Вивчаренко. Было бы намного лучше и мы могли претендовать на большее».

«Я понимаю, когда зарубежные клубы так себе ведут и не отпускают игроков. Но, мне кажется, в Украине нужно быть патриотичнее. Мы могли добиться большего, если бы клубы отнеслись к этому серьезнее», – сказал Ротань.

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Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 8
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turist86
Тобто Судакову запрошення не надійшло?
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+5
MaximusOne
А з Руху чому гравців не викликав ?, того ж Квасницю, вони ж сказали що на саму Олімпіаду відпустять гравців, тільки на пред олімпійський турнір відмовилися.
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+4
zhyr
А те, що Динамо проходить кваліфікацію до ЛЧ, нічого?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Все одно не виграли б, бо Мудакова не було... Дружина його так сказала)
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+3
🔱Avtoigor🔱
Динамо відпустило свою молодь на олімпіаду, звісно не всіх, але відпустили. На те є причини, чого названі футболісти не поїхали, всі чудово знають і розуміють, що зараз у пріоритеті у Динамо це ЛЧ та ЛЄ. У інших клубах ситуація трохи інша і вони чомусь своїх не захотіли відпускати, але флаг їм в руки, всі питання до них.
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+1
antt
Сімеоне це швидше відоме футбольне прізвище. А от його манери гри все таки відрізняється від його батька ДІєго СІмеоне. Третім віковим футболістом в Аргентини крім Альвареса і Отаменді став воротар Аякса, але це аргентинцям не особливо допомогло на турнірі.
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0
Kubok-69
А лайкають ті, кому начхати на Україну?
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0
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