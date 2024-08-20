Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви

Во вторник, 20 августа 2024 года, в Верховной Раде Украины состоялось голосование за законопроект о запрете УПЦ МП на территории Украины.

Большинством голосов законопроект был принят: 265 народных депутатов проголосовали «за», 4 – воздержались, а 29 нардепов выступили против.

Позже народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале обнародовал список тех, кто воздержался от голосования или проголосовал против законопроекта. В списке несогласных с запретом русской церкви можно заметить фамилию одного из владельцев ФК «Динамо» Киев Григория Суркиса, который в Раде представляет ОПЗЖ.

Ранее против запрета УПЦ МП загадочно высказался боксер Василий Ломаченко.