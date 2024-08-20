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Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 14:52 | Обновлено 20 августа 2024, 15:03
1720
4

Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви

Григорий Суркис попал в очередной скандал

20 августа 2024, 14:52 | Обновлено 20 августа 2024, 15:03
1720
4
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
ФК Динамо. Григорий Суркис

Во вторник, 20 августа 2024 года, в Верховной Раде Украины состоялось голосование за законопроект о запрете УПЦ МП на территории Украины.

Большинством голосов законопроект был принят: 265 народных депутатов проголосовали «за», 4 – воздержались, а 29 нардепов выступили против.

Позже народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале обнародовал список тех, кто воздержался от голосования или проголосовал против законопроекта. В списке несогласных с запретом русской церкви можно заметить фамилию одного из владельцев ФК «Динамо» Киев Григория Суркиса, который в Раде представляет ОПЗЖ.

Ранее против запрета УПЦ МП загадочно высказался боксер Василий Ломаченко.

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Григорий Суркис Динамо Киев Верховная Рада Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 4
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etorfine
Друг медведчука підтримує УЦП мп?
Та бути такого не може 
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+4
ALKOSruLKA
Не всі годинники з неньки вивіз ще?... Але, ніхто й не сумнівався....
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+1
Український Крим
Суркіс послідовний у своїй ворожості до України, навіть Динамо перевів у клуб районного масштабу
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА В БООООЙЙЙЙЙ ЭТА НАШ ШАНС
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-1
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