Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Григорий Суркис попал в очередной скандал
Во вторник, 20 августа 2024 года, в Верховной Раде Украины состоялось голосование за законопроект о запрете УПЦ МП на территории Украины.
Большинством голосов законопроект был принят: 265 народных депутатов проголосовали «за», 4 – воздержались, а 29 нардепов выступили против.
Позже народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале обнародовал список тех, кто воздержался от голосования или проголосовал против законопроекта. В списке несогласных с запретом русской церкви можно заметить фамилию одного из владельцев ФК «Динамо» Киев Григория Суркиса, который в Раде представляет ОПЗЖ.
Ранее против запрета УПЦ МП загадочно высказался боксер Василий Ломаченко.
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