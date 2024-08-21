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Лига чемпионов
21 августа 2024, 13:18 | Обновлено 21 августа 2024, 13:21
345
1

ЕЗЕРСКИЙ: Многое будет зависеть от физических кондиций Динамо и Зальцбурга

Бывший защитник киевлян считает, что соперники в одном тонусе

21 августа 2024, 13:18 | Обновлено 21 августа 2024, 13:21
345
1
ЕЗЕРСКИЙ: Многое будет зависеть от физических кондиций Динамо и Зальцбурга
ФК Динамо Киев

Бывший защитник сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу между киевским «Динамо» и австрийским «Зальцбургом», который пройдет в польском Люблине:

- Соперники находятся в примерно одинаковом игровом тонусе: киевляне больше сыграли в еврокубках, а «горожане» – в своей Бундеслиге. Где-то равновесие и в психологическом состоянии: динамовцы на предыдущем этапе Лиги чемпионов выбили «Глазго Рейнджерс» из Шотландии, а австрийский клуб – нидерландский «Твенте», обе команды без потерь выступают на внутренней арене.

Вот почему на первый план выходят физическая подготовка оппонентов и тактические настройки. И в плане «физики» некоторые опасения есть. Все же, динамовцы в последнее время много времени тратят на переезды и при таком ритме с восстановлением могут возникать трудности. Не исключено, что именно по этой причине динамовцам не удавалось проводить календарные матчи с «Вересом» и «Карпатами», как говорится, на одном дыхании. Все же, сезон только набирает разгон и будем надеяться, что с каждым днем киевляне будут становиться крепче.

Что касается тактики, то оппоненты используют различные схемы и поэтому тем интереснее будет сегодняшнее противостояние. Посмотрим, какие тренерские наработки окажутся более эффективными. В Люблине я выше оцениваю шансы номинальных хозяев, – сказал Езерский.

Ранее бывший нападающий киевлян Александр Косырин оценил шансы «Динамо» на первую игру с «Зальцбургом».

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Владимир Езерский Динамо Киев Александр Шовковский РБ Зальцбург Лига чемпионов инсайд Динамо - РБ Зальцбург
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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ViAn
Такі оці вже історії про транспорт. Зрозуміло, що краще за все грати в 1 місці і все. Всі б клуби так хотіли. Але дорога є у всіх. Відстань від Львова до Любліна біля 200 км. Якщо ж летіти, то треба доїхати до аеропорта. В Києві, якби працювали аеропорти, до аеропорта точно годину їхати. Там треба бути за 2 години до посадки. Реєстрація, проходження митного контролю. Сам переліт. Потім отримання багажа, проходження місцевої митниці. Потім дорога з аеропорта. І РБ із Зальцбурга до Любліна їхав точно довше, ніж Динамо з Львова до Любліна. Але розмов від всіх...
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