ЕЗЕРСКИЙ: Многое будет зависеть от физических кондиций Динамо и Зальцбурга

Бывший защитник сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу между киевским «Динамо» и австрийским «Зальцбургом», который пройдет в польском Люблине:

- Соперники находятся в примерно одинаковом игровом тонусе: киевляне больше сыграли в еврокубках, а «горожане» – в своей Бундеслиге. Где-то равновесие и в психологическом состоянии: динамовцы на предыдущем этапе Лиги чемпионов выбили «Глазго Рейнджерс» из Шотландии, а австрийский клуб – нидерландский «Твенте», обе команды без потерь выступают на внутренней арене.

Вот почему на первый план выходят физическая подготовка оппонентов и тактические настройки. И в плане «физики» некоторые опасения есть. Все же, динамовцы в последнее время много времени тратят на переезды и при таком ритме с восстановлением могут возникать трудности. Не исключено, что именно по этой причине динамовцам не удавалось проводить календарные матчи с «Вересом» и «Карпатами», как говорится, на одном дыхании. Все же, сезон только набирает разгон и будем надеяться, что с каждым днем киевляне будут становиться крепче.

Что касается тактики, то оппоненты используют различные схемы и поэтому тем интереснее будет сегодняшнее противостояние. Посмотрим, какие тренерские наработки окажутся более эффективными. В Люблине я выше оцениваю шансы номинальных хозяев, – сказал Езерский.

Ранее бывший нападающий киевлян Александр Косырин оценил шансы «Динамо» на первую игру с «Зальцбургом».