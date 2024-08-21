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Лига чемпионов
21 августа 2024, 11:58 | Обновлено 21 августа 2024, 12:27
621
1

КОСЫРИН: «Благодаря Шовковскому в действиях Динамо появилась осмысленность»

Бывший нападающий киевлян оценил шансы «Динамо» на первую игру с «Зальцбургом»

21 августа 2024, 11:58 | Обновлено 21 августа 2024, 12:27
621
1
КОСЫРИН: «Благодаря Шовковскому в действиях Динамо появилась осмысленность»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший нападающий сборной Украины и «Динамо» Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от первого поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и австрийским «Зальцбургом», который состоится 21 августа в польском Люблине:

- Слишком дорого может стоить каждая ошибка поэтому не думаю, что команды будут действовать с открытым забралом. Соперники особо не будут рисковать, будут дорожить мячом, чтобы минимизировать угрозы в случае острых контрвыпадов.

Следует отметить, что с появлением у руля Александра Шовковского в действиях «Динамо» стало больше осмысленности, команда перестраивается на наступательный футбол с использованием всей ширины поля, быстрые передачи, которые создают проблемы для обороны оппонента. Также важно, что в составе киевлян появился игрок, который обладает не только сильным ударом, но и точным. Речь идет о новобранце Александре Пихаленке. Шовковскому надо позаботиться, чтобы использовать сильные стороны этого полузащитника.

Все же, больше склоняюсь к тому, что сегодня будет разведка боем. Конечно, очень хочется, чтобы киевляне воспользовались фактором своего поля: в Люблине уже доказывали, что умеют болеть за «Динамо», хотя пока оцениваю шансы участников противостояния, как 50 на 50. Все решится через неделю в Австрии, – сказал Косырин.

Ранее легендарный в прошлом нападающий «Динамо» Киев Олег Протасов высказал мнение относительно стиля, в котором действует команда под руководством Александра Шовковского.

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Александр Косырин Динамо Киев Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург инсайд РБ Зальцбург Александр Шовковский
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Згідний, Шовковський молодець!
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