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  4. Легенда Динамо сравнил стиль команды при Шовковском с периодом Луческу
Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 09:48 | Обновлено 21 августа 2024, 09:56
2089
0

Легенда Динамо сравнил стиль команды при Шовковском с периодом Луческу

Олег Протасов – о нынешнем состоянии киевской команды

21 августа 2024, 09:48 | Обновлено 21 августа 2024, 09:56
2089
0
Легенда Динамо сравнил стиль команды при Шовковском с периодом Луческу
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Легендарный в прошлом нападающий «Динамо» Киев Олег Протасов высказал мнение о стиле, в котором действует команда под руководством Александра Шовковского в сравнении с периодом, когда ее тренировал румын Мирча Луческу.

«Стиль игры Динамо Шовковского однозначно отличается от того, что был во времена Луческу. Уверен, что и микроклимат в раздевалке стал намного лучше, хоть я туда и не заходил. Видно, что команда играет с удовольствием, скажем так. Хорошая атмосфера всегда влияет на хорошие результаты, в конце концов, как и наоборот.

Видно, что Шовковский и его тренерский штаб хотят достичь хороших результатов, показать себя. Определенные зарисовки того Динамо, которое хочет видеть Александр, уже можно разглядеть. Однако, повторюсь, киевляне еще не на пике формы.

Понятно, что Шовковский хочет попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Это уже будет успех. Однако бывает, что какая-то команда пробивается в эту стадию, а как там играть и что делать дальше, – не понимает. Это я к тому, что нужно выйти в групповой этап, конечно, и шансы есть, но там придется еще прибавлять, чтобы выглядеть достойно, а не быть мальчиками для битья», – рассказал Протасов.

Ранее Олег Протасов дал оценку шансам команды в ЛЧ против «Зальцбурга».

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Источник: Динамо интересуется защитником клуба Бундеслиги
Экс-нападающий Динамо дал оценку шансам команды в ЛЧ против Зальцбурга
Александр Шовковский Олег Протасов Динамо Киев Лига чемпионов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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