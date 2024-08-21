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Лига чемпионов
21 августа 2024, 09:15 | Обновлено 21 августа 2024, 09:37
397
0

Экс-нападающий Динамо дал оценку шансам команды в ЛЧ против Зальцбурга

Олег Протасов – о поединках с австрийским клубом

21 августа 2024, 09:15 | Обновлено 21 августа 2024, 09:37
397
0
Экс-нападающий Динамо дал оценку шансам команды в ЛЧ против Зальцбурга
ФК Динамо Киев

Бывший нападающий «Динамо» Киев Олег Протасов высказал мнение относительно шансов команды Александра Шовковского в противостоянии с «РБ Зальцбург» в плей-офф раунде Лиги чемпионов.

«Зальцбург – очень непростая, опасная команда. Пусть в ее составе и нет громких имен. Агрессивный коллектив у Пепейна Лейндерса подобрался. Из тех игр РБ, что я видел, еще бы отметил, что они хорошо прессингуют.

Относительно Динамо, то сейчас киевляне в накате, скажем так. Форма еще далека от оптимальной, я уверен, но уже очень неплохая, учитывая то, что сезон только начался. Команда Шовковского бежит, хорошо играет в атаке, в каждой игре создает моменты.

Поэтому, учитывая все вышесказанное, шансы в первой игре и противостоянии в целом, я бы расценил, как 50 на 50, если говорить объективно. Или субъективно с моей точки зрения.

– Как считаете, стоит ли нам ожидать сюрпризов в стартовом составе Динамо? Или же выйдут те же 11 игроков, что и в Глазго против Рейнджерс: типа, победный состав не меняют.

– Все зависит от того, какой будет тактика на игру. Травм в Динамо, к счастью, не прибавилось, кроме Максима Дячука (получил повреждение в ответном матче против Партизана. – прим.), поэтому ... Кому доверит Шовковский выйти со старта, знает только он. А относительно того, что победный состав не меняют, то это все предрассудки.

Например я, когда работал тренером, никогда так не думал перед матчами, что надо выпустить тех же игроков, которые победили в предыдущей игре. Как по мне, такой подход уже устарел, а Александр – тренер молодой и прогрессивный», – рассказал Протасов.

Первая игра плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «РБ Зальцбург» состоится в среду, 21 августа, начало – в 22:00 по Киеву.

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Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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