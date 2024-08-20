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Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 21:17 | Обновлено 20 августа 2024, 21:19
892
0

Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны

Марк Гуаль из «Легии» попал на радары киевлян

20 августа 2024, 21:17 | Обновлено 20 августа 2024, 21:19
892
0
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гуаль

Киевское «Динамо» интересуется испанским нападающим варшавской «Легии» Марком Гуалем, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

Однако, по информации источника, 28-летний футболист является не единственным вариантом столичного клуба для усиления позиции центрфорварда.

Напомним, в январе 2022 года Гуаля подписал «Днепр-1», но игрок не успел дебютировать за команду из-за начала полномасштабной войны. В сезоне 2019/20 Марк защищал цвета «Жироны» (22 матча, 6 голов).

В прошлой кампании Марк Гуаль провел 33 поединка в чемпионате Польши, отметившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.3 миллиона евро.

Ранее блогер и комментатор Виктор Вацко рассказал, почему «Динамо» отказалось от трансфера нападающего «Зари» Эдуардо Герреро.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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