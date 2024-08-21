Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял окончательное решение относительно своего будущего.

В Испании уверены, что 25-летний уроженец Харьковской области до конца отработает свой действующий контракт с мадридцами. Он, как известно, рассчитан до лета 2025 года.

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Начиная с января будущего года, Лунин сможет вести переговоры с любым клубом относительно сотрудничество. Источник утверждает, что представители Андрея обязательно начнут такие переговоры и добьются значительно лучших условий по будущему договору, нежели есть сейчас у голкипера в «Реале», где он находится в тени бельгийца Тибо Куртуа.

Исходя из высказанного предположения, в оставшиеся дни летнего трансферного окна ожидать перехода Андрея Лунина из «Реала» в другой клуб не стоит - его не будет.