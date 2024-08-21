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Испания
21 августа 2024, 10:49 | Обновлено 21 августа 2024, 11:02
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2

Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет

Украинец остается в обойме мадридского «Реала»

21 августа 2024, 10:49 | Обновлено 21 августа 2024, 11:02
777
2
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял окончательное решение относительно своего будущего.

В Испании уверены, что 25-летний уроженец Харьковской области до конца отработает свой действующий контракт с мадридцами. Он, как известно, рассчитан до лета 2025 года.

Начиная с января будущего года, Лунин сможет вести переговоры с любым клубом относительно сотрудничество. Источник утверждает, что представители Андрея обязательно начнут такие переговоры и добьются значительно лучших условий по будущему договору, нежели есть сейчас у голкипера в «Реале», где он находится в тени бельгийца Тибо Куртуа.

Исходя из высказанного предположения, в оставшиеся дни летнего трансферного окна ожидать перехода Андрея Лунина из «Реала» в другой клуб не стоит - его не будет.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football Espana
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turist86
Агент Луніна випросить йому вищу зарплату? Хіба її розмір не прописаний у чинному контракті?
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0
Перець
Невже серіал Луніада підходить до завершення 
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