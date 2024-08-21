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  4. Зинченко назвал 2 легендарных футболистов, от которых фанател в детстве
Англия
21 августа 2024, 11:17 |
1911
0

Зинченко назвал 2 легендарных футболистов, от которых фанател в детстве

Александр увлекался игрой Андрея Шевченко и Роналдиньо

21 августа 2024, 11:17 |
1911
0
Зинченко назвал 2 легендарных футболистов, от которых фанател в детстве
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко назвал двух легендарных футболистов, от которых он фанател в детстве:

«Для всех нас, украинцев, особенно для моего поколения, кумиром был Андрей Шевченко. Мне также очень нравился Роналдиньо, когда я был моложе. Когда он играл в «Барселоне», это было время, когда я смотрел на этих игроков. Поэтому эти двое были для меня на другой планете».

Ранее 27-летний Александр Зинченко рассказал, планирует ли стать футбольным тренером после завершения карьеры игрока.

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Александр Зинченко Андрей Шевченко Роналдиньо Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Арсенал Лондон
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