Зинченко назвал 2 легендарных футболистов, от которых фанател в детстве

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко назвал двух легендарных футболистов, от которых он фанател в детстве:

«Для всех нас, украинцев, особенно для моего поколения, кумиром был Андрей Шевченко. Мне также очень нравился Роналдиньо, когда я был моложе. Когда он играл в «Барселоне», это было время, когда я смотрел на этих игроков. Поэтому эти двое были для меня на другой планете».

Ранее 27-летний Александр Зинченко рассказал, планирует ли стать футбольным тренером после завершения карьеры игрока.