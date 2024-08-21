Зинченко назвал 2 легендарных футболистов, от которых фанател в детстве
Александр увлекался игрой Андрея Шевченко и Роналдиньо
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко назвал двух легендарных футболистов, от которых он фанател в детстве:
«Для всех нас, украинцев, особенно для моего поколения, кумиром был Андрей Шевченко. Мне также очень нравился Роналдиньо, когда я был моложе. Когда он играл в «Барселоне», это было время, когда я смотрел на этих игроков. Поэтому эти двое были для меня на другой планете».
Ранее 27-летний Александр Зинченко рассказал, планирует ли стать футбольным тренером после завершения карьеры игрока.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19-летний хавбек «Старой синьоры» Андрей Фирман продолжит карьеру в Швейцарии
Парижский клуб задолжал звездному нападающему 55 миллионов евро