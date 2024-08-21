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Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 12:09 | Обновлено 21 августа 2024, 12:24
823
0

Авагимян продолжит карьеру в УПЛ. Контракт уже подписан

Экс-хавбек «Александрии» перешел в ЛНЗ

21 августа 2024, 12:09 | Обновлено 21 августа 2024, 12:24
823
0
Авагимян продолжит карьеру в УПЛ. Контракт уже подписан
ФК Черноморец Одесса. Артур Авагимян

Полузащитник Артур Авагимян стал игроком черкасского ЛНЗ после ухода из «Александрии».

По данным Sport.ua, 27-летний уроженец Мариуполя поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать до лета 2026 года.

Как ранее сообщалось, Авагимян досрочно покинул «Александрию» на правах свободного агента. Его контракт был разорван по взаимному согласию сторон.

Артур Авагимян защищал цвета «Александрии» с лета 2022 года. В сезоне-2023/2024 хавбек на правах аренды выступал за «Черноморец» (24 матча, 5 голов).

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Артур Авагимян трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд ЛНЗ Черкассы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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