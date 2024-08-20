ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с экс-лидером Черноморца
Артур Авагимян покинул клуб на правах свободного агента
«Александрия» официально объявила об уходе украинского полузащитника армянского происхождения Артура Авагимяна.
Отмечается, что сотрудничество между клубом и 27-летним футболистом досрочно прекращено по взаимному согласию сторон. Он покинет клуб на правах свободного агента.
Артур Авагимян дебютировал в составе «Александрии» 25 августа 2022 года в выездном матче против «Ингульца» (1:2). В общем, провел 11 матчей, мячей не забивал.
В сезоне УПЛ 2023/24 полузащитник на правах аренды сыграл за «Черноморец» 24 матча и забил 5 мячей.
Ранее сообщалось, что Артура Авагимяна за 200 тысяч евро приобретет ЛНЗ.
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