ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с экс-лидером Черноморца

«Александрия» официально объявила об уходе украинского полузащитника армянского происхождения Артура Авагимяна.

Отмечается, что сотрудничество между клубом и 27-летним футболистом досрочно прекращено по взаимному согласию сторон. Он покинет клуб на правах свободного агента.

Артур Авагимян дебютировал в составе «Александрии» 25 августа 2022 года в выездном матче против «Ингульца» (1:2). В общем, провел 11 матчей, мячей не забивал.

В сезоне УПЛ 2023/24 полузащитник на правах аренды сыграл за «Черноморец» 24 матча и забил 5 мячей.

Ранее сообщалось, что Артура Авагимяна за 200 тысяч евро приобретет ЛНЗ.