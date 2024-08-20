Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с экс-лидером Черноморца
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 16:13 |
766
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с экс-лидером Черноморца

Артур Авагимян покинул клуб на правах свободного агента

20 августа 2024, 16:13 |
766
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с экс-лидером Черноморца
ФК Александрия. Артур Авагимян

«Александрия» официально объявила об уходе украинского полузащитника армянского происхождения Артура Авагимяна.

Отмечается, что сотрудничество между клубом и 27-летним футболистом досрочно прекращено по взаимному согласию сторон. Он покинет клуб на правах свободного агента.

Артур Авагимян дебютировал в составе «Александрии» 25 августа 2022 года в выездном матче против «Ингульца» (1:2). В общем, провел 11 матчей, мячей не забивал.

В сезоне УПЛ 2023/24 полузащитник на правах аренды сыграл за «Черноморец» 24 матча и забил 5 мячей.

Ранее сообщалось, что Артура Авагимяна за 200 тысяч евро приобретет ЛНЗ.

По теме:
Фабрицио подтвердил. Звезда Евро-2024 перейдет в «Ливерпуль»
Саудовский клуб интересуется 2 звездными защитниками Ман Сити
Герой финала Лиги Европы попросил тренера не включать его в заявку
Артур Авагимян Александрия трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта
Дмитро Вербинський Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 19 августа 2024, 23:23 2
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати

Арина Соболенко остановила серию побед Джессики Пегулы

Известно, попадет ли Трубин в заявку сборной на матчи ЛН. Он травмировался
Футбол | 20 августа 2024, 16:24 0
Известно, попадет ли Трубин в заявку сборной на матчи ЛН. Он травмировался
Известно, попадет ли Трубин в заявку сборной на матчи ЛН. Он травмировался

«Бенфика» сообщила, что украинский вратарь будет вызван в украинскую сборную

Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Футбол | 20.08.2024, 07:05
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Футбол | 20.08.2024, 00:55
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
«Не понимают последствий». Ломаченко высказался о возможном запрете УПЦ МП
Бокс | 20.08.2024, 08:50
«Не понимают последствий». Ломаченко высказался о возможном запрете УПЦ МП
«Не понимают последствий». Ломаченко высказался о возможном запрете УПЦ МП
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vovan78
Давай, Артур, повертайся в Чорноморець. Тут для тебе все знайоме і завжди раді бачити в чорно-синій формі клубу з Одеси!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 5
Футбол
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
18.08.2024, 20:30 33
Футбол
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 19
Футбол
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
19.08.2024, 01:32 3
Теннис
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
19.08.2024, 08:19 4
Футбол
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 74
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем