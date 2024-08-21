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Англия
21 августа 2024, 10:08 | Обновлено 21 августа 2024, 10:09
702
1

Зинченко рассказал о своем первом жизненном уроке

Александр – о способности развиваться

21 августа 2024, 10:08 | Обновлено 21 августа 2024, 10:09
702
1
Зинченко рассказал о своем первом жизненном уроке
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Универсал лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко поделился жизненным опытом, рассказав о первом уроке, полученном когда-то в детстве.

«Первый урок, который приходит мне на ум, – это урок моей мамы. Когда я вернулся с первой тренировки, мне было около семи лет, я пришел домой и чуть не плакал, жалуясь, что мне никто не передает мяч, потому что я был там самым младшим.

Там были ребята, которые были на четыре или пять лет старше меня, и они не хотели пасовать. Поэтому моя мама сказала: «Ладно, если никто не пасует тебе мяч, тогда иди и возьми его!» Это был урок, который изменил меня, и я запомнил его на всю жизнь.

Честно говоря, мама меня очень вдохновила. Этого бы не произошло, если бы она не увидела огонь в моих глазах. Она увидела, что я действительно хочу стать профессиональным футболистом. Затем она отдала все, чтобы моя мечта осуществилась. Так что для меня это стало дополнительной мотивацией доказать ее правоту», – поделился Зинченко.

Ранее Александр Зинченко признался, станет ли в будущем футбольным тренером.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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Выталкиватель парашутистов
Почему его мама не стала тренером? Мир потерял такой талант....
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