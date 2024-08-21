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WTA
21 августа 2024, 13:40 |
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Киченок / Крунич – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Монтеррее

21 августа 2024, 13:40 |
81
0
Киченок / Крунич – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

22 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Александра Крунич из Сербии сыграют против дуэта Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания). Встреча начнется 2-м запуском на корте №4 после матча Гуо / Никулеску – Эйкери / Сутжиаджи. Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Гуо Ханью / Моника Никулеску – Ульрикке Эйкери / Альдила Сутжиаджи.

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Тереза Михаликова Оливия Николс Людмила Киченок Александра Крунич WTA Монтеррей смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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