Киченок / Крунич – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Монтеррее
22 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.
Во втором раунде украинка и Александра Крунич из Сербии сыграют против дуэта Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания). Встреча начнется 2-м запуском на корте №4 после матча Гуо / Никулеску – Эйкери / Сутжиаджи. Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Гуо Ханью / Моника Никулеску – Ульрикке Эйкери / Альдила Сутжиаджи.
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