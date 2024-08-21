Киченок / Крунич – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Александра Крунич из Сербии сыграют против дуэта Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания). Встреча начнется 2-м запуском на корте №4 после матча Гуо / Никулеску – Эйкери / Сутжиаджи. Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Гуо Ханью / Моника Никулеску – Ульрикке Эйкери / Альдила Сутжиаджи.

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