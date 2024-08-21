Очередной минимум. МЮ установил нежелательный рекорд АПЛ

Впервые за всю историю существования Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» два сезона подряд не имеет ни одного своего игрока в символической сборной года по версии PFA.

В сезоне, который был полон нежелательных рекордов и который позволил «красным дьяволам» занять беспрецедентное восьмое место в итоговой таблице лиги, «красные дьяволы» добавили еще одно плохое достижение.

Читайте также: В PFA определили символическую сборную минувшего сезона АПЛ

Несмотря на то, что манкуанинцы пошла на спад после ухода легендарного сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, игрокам «МЮ» все равно часто удавалось попасть в символическую сборную года.

Конечно, бывали годы, когда ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не оказывался в звездном составе АПЛ, но такого никогда не случалось на протяжении двух сезонов подряд.

Португалец Криштиану Роналду, который возвращался в команду в 2021 году, является последним игроком с «Олд Траффорд», попадавшим в основной состав сборной в сезоне 2021/2022.