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  4. Очередной минимум. МЮ установил нежелательный рекорд АПЛ
Англия
21 августа 2024, 09:32 |
151
0

Очередной минимум. МЮ установил нежелательный рекорд АПЛ

Манкунианцы добились того, чем гордиться не стоит

21 августа 2024, 09:32 |
151
0
Очередной минимум. МЮ установил нежелательный рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые за всю историю существования Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» два сезона подряд не имеет ни одного своего игрока в символической сборной года по версии PFA.

В сезоне, который был полон нежелательных рекордов и который позволил «красным дьяволам» занять беспрецедентное восьмое место в итоговой таблице лиги, «красные дьяволы» добавили еще одно плохое достижение.

Несмотря на то, что манкуанинцы пошла на спад после ухода легендарного сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, игрокам «МЮ» все равно часто удавалось попасть в символическую сборную года.

Конечно, бывали годы, когда ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не оказывался в звездном составе АПЛ, но такого никогда не случалось на протяжении двух сезонов подряд.

Португалец Криштиану Роналду, который возвращался в команду в 2021 году, является последним игроком с «Олд Траффорд», попадавшим в основной состав сборной в сезоне 2021/2022.

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Sun
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